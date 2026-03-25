EDUCAÇÃO

Veja a lista dos professores da rede estadual que vão receber licença-prêmio em dinheiro

Nomes foram publicados no Diário Oficial nesta quarta-feira (25)

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de março de 2026 às 22:52

Professores da rede estadual Crédito: SEC/Arquivo

Foi publicada nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do Estado da Bahia, a lista com os professores da rede estadual de ensino que terão direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio. Foram selecionados mil profissionais para a concessão do primeiro semestre de 2026.

A Portaria nº 457/2026 reconhece o direito à conversão em dinheiro das licenças-prêmio. A lista abrange professores do Magistério Público Estadual de Ensino Fundamental e Médio que optaram por trocar o período de afastamento por pagamento em dinheiro.

Veja a lista de contemplados 1 de 15

A prática é permitida para trabalhadores após cada período de cinco anos de efetivo e ininterrupto exercício e possibilita que os docentes solicitem a conversão de até três meses de licença-prêmio a cada semestre.

Um dos critérios é que o solicitante aguarde ao menos um ano entre uma conversão e outra. O valor a ser recebido é calculado com base na remuneração do mês anterior à publicação da lista, excluindo parcelas indenizatórias e adicionais específicos.

Tempo de serviço e idade são os critérios de desempate para classificação. Profissionais com maior tempo de serviço no Estado possuem melhor colocação. O último colocado tem 26 anos, um mês e 17 dias de serviço e idade de 50 anos, 11 meses e 26 dias.