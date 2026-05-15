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José Dirceu é diagnosticado com linfoma e inicia tratamento em hospital de São Paulo

Ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato a deputado federal está internado no Sírio-Libanês desde o último domingo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:56

O ex-ministro José Dirceu
O ex-ministro José Dirceu Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, de 80 anos, foi diagnosticado com linfoma e permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (15) por meio de boletim médico da unidade hospitalar.

Segundo o hospital, Dirceu deu entrada na unidade no último domingo (10) para a realização de exames gerais, quando os médicos identificaram a doença. O ex-ministro está em “boas condições clínicas” e seguirá internado para iniciar o tratamento específico.

O acompanhamento médico é feito pelos profissionais Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais. Até o momento, o hospital não divulgou detalhes sobre o subtipo do linfoma nem sobre o estágio da doença.

Histórico nome do Partido dos Trabalhadores (PT), José Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2005. Atualmente, ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026.

Em nota, a equipe do ex-ministro afirmou que o prognóstico é considerado positivo e que a pré-campanha eleitoral deve continuar normalmente durante o tratamento.

O que é o linfoma

O linfoma é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, estrutura responsável pela defesa do organismo e parte importante do sistema imunológico. A doença se desenvolve quando células de defesa, chamadas linfócitos, passam a crescer de forma descontrolada, podendo atingir gânglios linfáticos, baço, medula óssea e outros órgãos.

Existem dois principais tipos de linfoma: Hodgkin e não Hodgkin. Os sintomas mais comuns incluem aumento dos gânglios, febre, suor noturno, perda de peso e cansaço persistente. O tratamento varia conforme o tipo e o estágio da doença, podendo incluir quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e, em alguns casos, transplante de medula óssea.

Tags:

Saúde Politica

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