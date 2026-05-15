BRASIL

Gigante do varejo demite em seis estados e reduz número de funcionários em 14%

Veja quais estados foram afetados

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:30

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 Crédito: Reprodução/Mix Mateus

O Grupo Mateus, terceira maior rede varejista do Brasil, reduziu em 13,9% o número de funcionários entre o primeiro trimestre de 2026 e o quarto trimestre de 2025, segundo dados divulgados pelo Valor Econômico nesta sexta-feira (15). Segundo a publicação, a redução faz parte de um processo de revisão de custos operacionais e busca por equilíbrio entre despesas e margem de lucro.



De acordo com os números apresentados, a empresa passou de 47,9 mil para 41,2 mil empregados nas operações dos estados da Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e Sergipe. Em relação a setembro de 2025, a queda foi de 11,5%.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8

Durante teleconferência com analistas, o presidente do conselho de administração do grupo, Ilson Mateus Rodrigues, afirmou que a companhia tenta encontrar um “ponto ótimo” na estrutura de custos.

As despesas operacionais do grupo somaram R$ 1,6 bilhão entre janeiro e março, alta de 29,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, parte desse avanço ocorreu pela consolidação do Novo Atacarejo, adquirido em 2025. Apenas essa operação adicionou R$ 235,4 milhões às despesas.