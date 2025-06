NO IGUATEMI

Conheça rede de supermercados que ocupará antigo Bompreço após disputa na Justiça

Sandro Oliveira, vice-presidente de operações e logística do Grupo Mateus, falou sobre os planos de expansão em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 9 de junho de 2025 às 05:00

Imóvel onde funcionou o Bompreço é alvo de disputa entre Carrefour e Grupo Mateus Crédito: Divulgação

Depois de impasses jurídicos, o Grupo Mateus, rede de supermercados do Maranhão, enfim assinou o contrato de aluguel do antigo Bompreço localizado na região do Iguatemi, em Salvador. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, o vice-presidente de operações e logística da rede Mateus, Sandro Oliveira, falou sobre os projetos de expansão da marca na capital baiana e como deverá ser a nova loja, que ocupará o imóvel em um dos pontos mais icônicos da cidade. >

Por enquanto, o Grupo Mateus não divulga informações sobre a previsão para a inauguração na unidade do Iguatemi. O contrato de locação foi assinado no mês passado. O modelo de negócios de outras unidades espalhadas pelo Nordeste, detalhado por Sandro Oliveira, deverá ser replicado nas lojas da capital baiana. Durante meses, o grupo disputou na Justiça com o Carrefour - dono do Bompreço - que detém 30% do imóvel e é contra o espaço ser concedido à rede concorrente. >

Mais do que um supermercado tradicional, as lojas do grupo são focadas em oferecer experiência diferenciada aos clientes e fornecer diferentes serviços em um mesmo espaço. "Nossas lojas contam com amplo restaurante, rotisseria, padaria, serviços de açougue e empório, além de adegas diferenciadas. Temos lojas com bastante opções de serviços, além de atuar fortemente com nosso app, com vendas pela internet", afirma Sandro Oliveira. Atualmente, são mais de 270 lojas divididas entre atacarejos, supermercados, mercadinhos, empórios e conveniências>

A trajetória da marca teve início na cidade de Balsas (MA), em 1986. De lá para cá, a rede expandiu sobretudo na região Nordeste. A estratégia na Bahia foi começar pelo interior, e já são oito lojas distribuídas entre Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Jacobina, Juazeiro, Conceição do Coité, Vitória da Conquista, Itabuna e Eunápolis. Sandro Oliveira confirma, no entanto, que conquistar a capital sempre esteve nos planos da rede. >

Mix Mateus foi inaugurado em Jacobina em outubro de 2022 Crédito: Divulgação

"É uma questão de estratégia, mais no sentido de oportunidades de terrenos e pontos, do que qualquer outra coisa. Não é um plano específico de entrar [no estado] pelo interior ou pela capital. A gente entra onde as oportunidades vão surgindo e, sim, colocar lojas em Salvador sempre esteve no planejamento", diz o vice-presidente de operações e logística. >

Antes que a loja seja inaugurada no Iguatemi, a previsão é que a primeira operação da marca em Salvador seja iniciada em novembro deste ano, no Salvador Norte Shopping. A bandeira escolhida para ocupar o espaço é o Mix Mateus, uma da cinco da marca. Além do Mix, a rede oferece aos clientes as bandeiras Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus e Camiño, além de uma plataforma de e-commerce e do aplicativo de descontos, o Mateus Mais. A empresa não divulgou qual delas será operada no antigo Bompreço. >

Unidade do Grupo Mateus em Boa Viagem (CE) 1 de 5

Outro diferencial da marca é o Boteco Gelado. O formato inovador consiste na venda de bebidas alcoólicas prontas para consumo sem que o cliente precise entrar no supermercado. A ideia é atender o público que precisa comprar bebidas para um evento, por exemplo, mas não tem tempo para pegar filas. A primeira unidade a receber a estrutura foi em Marabá, no Pará, em 2019. >

Veio para ficar

Com faturamento de R$ 36,8 bilhões, o Grupo Mateus ocupa o 3º lugar no rankings de maiores supermercados do Brasil, divulgado em abril deste ano pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A rede perde apenas para o Carrefour (R$ 120,6 bi) e Assaí Atacadista (R$ 80,6 bi). Enquanto as lojas do Bompreço, que pertence ao grupo francês Carrefour, fecham as portas em Salvador, redes como Assaí, de São Paulo, e as baianas, RedeMix e Atakarejo, expandem. >

Sandro Oliveira vê oportunidade de crescimento do grupo maranhense em Salvador e diz acompanhar as tendências do mercado local. "Acompanhamos o movimento nacional e há muito espaço para expansão. Em Salvador, não é diferente. Mesmo com redes que também expandem, temos espaço para gerar emprego, renda, e fazer com que a rede seja ainda mais conhecida no Norte e Nordeste brasileiro", afirma. >

Sandro Oliveira é vice-presidente de operações e logística do Grupo Mateus Crédito: Divulgação

A disputa

O contrato de aluguel do imóvel onde funcionou o Bompreço, no Iguatemi, é de 20 anos. "Salvador faz parte da nossa estratégia por ser uma cidade com grande população e uma das mais importantes do nosso país", avalia Sandro Oliveira. O vice-presidente não descarta o ocupar outras unidades que pertenciam à concorrente. O Carrefour encerrou as operações em diversos pontos da cidade, como Canela, Rio Vermelho, Imbuí, e, a mais recente, no Salvador Shopping. >

Mesmo assim, o grupo dono do Bompreço não quis abrir mão do imóvel desocupado na região do Iguatemi. O Carrefour entrou na Justiça e solicitou as determinações dos condôminos, que aprovaram a locação do espaço pelo Grupo Mateus. Depois de conseguir parecer favorável na primeira instância, o Carrefour levou um revés na instância superior. >

Em 12 de maio, o desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro autorizou que a rede maranhense ficasse com o imóvel. O Carrefour ainda pode recorrer. Procurado três vezes pelo CORREIO, em diferentes ocasiões, o grupo não comentou a disputa judicial em curso. Na Justiça, o Carrefour alegou conflitos de interesses entre a Aujjo Bahia Empreendimentos, dona da maior parte do imóvel, e a rede maranhense. >

"[A expansão] depende da oportunidade. Pintou uma oportunidade e ela se encaixa na nossa estratégia e plano de expansão, a gente implanta a unidade de negócio", comenta Sandro Oliveira. Segundo o representante da marca, a disputa judicial não interferiu no planejamento de conquista da capital dos baianos. >