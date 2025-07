BAHIA

Esposa é condenada a mais de 45 anos de prisão por envenenar marido após roubar R$ 13 mil

Caso ocorreu em Juazeiro, no norte da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de julho de 2025 às 23:02

Marcos Vinícius Barbosa dos Santos (à esquerda) e Igor Jonatas dos Santos Silva (à direita) foram vítimas de envenenamento em outubro de 2023 Crédito: Reprodução

Foi condenada a 47 anos de prisão a mulher que matou o marido envenenado após desviar cerca de R$ 13 mil que pertenciam à vítima. Além do esposo, um colega de trabalho também foi envenenado. A ré também foi condenada a pagar R$ 50 mil em indenização aos herdeiros de cada uma das vítimas. O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro, no norte da Bahia, na última quarta-feira (23). >

As investigações indicaram que Adriana Gomes colocou veneno na marmita que preparou para o companheiro levar para o trabalho. Nas análises em restos de comida da marmita foram encontrados vestígios de Terbufos, conhecido popularmente como chumbinho. Os dois trabalhavam na empresa SpecialFruit, na Zona Rural de Juazeiro. Por volta das 12h, Igor dividiu a marmita com o colega, os dois passaram mal e foram socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram. Igor morreu de imediato e Marcos faleceu no dia seguinte.>

A denúncia do MP apontou que Igor costumava dar dinheiro para que Adriana depositasse em sua conta bancária, com o objetivo de comprar um carro. No entanto, a mulher se apropriava dos valores fazendo diversas transferências via PIX. Dias antes de ser morto, Igor queria fazer uma festa e tinha pedido que Adriana retirasse a quantia que estava guardando para a compra do automóvel. Não podendo restituir o valor, ela disse que estava enfrentando problemas com o cartão que a impossibilitavam de fazer o pagamento no momento. Poucos dias após, Igor foi envenenado por Adriana. Ela desviou cerca de R$ 13 mil. >