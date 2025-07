ABALO SÍSMICO

Em menos de dois dias, destino turístico na Bahia registra dois tremores de terra

Moradores da região relataram a movimentação de móveis

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de julho de 2025 às 22:41

Vera Cruz Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vera Cruz

Um destino turístico baiano registrou dois abalos sísmicos em um intervalo de menos de dois dias. O último deles ocorreu nesta terça-feira (22), por volta das 17h. As informações são do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). >

De acordo com o laboratório, a atividade sísmica alcançou magnitude preliminar de 1.8 mR no município de Vera Cruz. O tremor foi sentido "com intensidade" por moradores da região, que relataram a movimentação de móveis e uma vibração perceptível no chão de suas casas.>

Por volta das 22h45 do domingo (20), já havia sido registrado outro tremor, de maior intensidade. Na ocasião, o sismo natural alcançou uma magnitude de 2.4 mR. Apesar de ter intensidade maior, o laboratório afirmou que não houve relatos de moradores da região que tenham sentido o chão tremer.>