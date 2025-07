COLUNA BRUNO WENDEL

Tenente-coronel é exonerado após ser acusado de assédio sexual e moral contra major e outras policiais

Caso é apurado pelo Ministério Público e pela Corregedoria da Polícia Militar

Bruno Wendel

Publicado em 24 de julho de 2025 às 12:23

Tenente-coronel é acusado de assédio sexual e moral contra uma major e outras policiais Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

Acusado de assédio sexual e moral contra uma major e duas soldadas, o tenente-coronel Élson Cristóvão Santos Pereira não é mais coordenador técnico do Departamento Pessoal da Polícia Militar. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (23). No entanto, a publicação não informou qual o cargo que o militar passa a ocupar na corporação. >

Piadas ousadas, convites e elogios ao corpo. Estas e outras formas de assédio denunciadas pelas vítimas ao Ministério Público Estadual (MPBA) e à PM contra o tenente-coronel. De acordo com a denúncia, os episódios aconteceram quando ele era comandante do 24° Batalhão (Brumado) e chegaram às duas instituições em novembro do ano passado, que incluiu ainda acusação por assédio moral. Em janeiro deste ano, a Corregedoria da PM instaurou uma sindicância. Já em Salvador, um tenente foi acusado de beijar á força uma subtenente no elevador. >

Após as acusações virem à tona, Élson Pereira foi exonerado do cargo de comandante no dia 07 de dezembro de 2024. No mesmo dia, ele foi nomeado coordenador técnico do Departamento Pessoal da PM. Antes de Brumado, ele passou por várias unidades. Em Salvador, comandou companhias consideradas fundamentais ao combate do crime organizado, como 14ª CIMP (Lobato) e 31ª CIMP (Valéria). A reportagem pediu um posicionamento à PM, incluive, perguntou o motivo da saída do cargo e onde o tenente-coronel atuará dentro da corporação, mas até o momento não teve respostas.

>