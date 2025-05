COLUNA BRUNO WENDEL

Assédio sexual na PM: tenente é acusado de beijar à força subtenente em elevador

Caso teria acontecido dentro do 18º Batalhão (Centro Histórico)

Após vir à tona a denúncia de uma major e duas soldadas de assédio sexual e moral contra o ex-comandante do 24º Batalhão (Brumado), o tenente-coronel Élson Pereira , outro escândalo movimenta os grupos de mensagens da tropa. Desta vez, o episódio teria ocorrido no 18º batalhão (Centro Histórico). >

Há cerca de duas semanas, um tenente teria agarrado e beijado à força uma subtenente no elevador. “Desde o ano passado que a sub se queixava das abordagens, mas tinha medo de denunciar”, diz o trecho do relato. A denúncia diz ainda que o comando deve transferir a Pfem, no lugar do acusado.>