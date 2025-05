AUTOS

SUV da Volks chega com missão de fazer sucesso como Fusca e Gol; veja preços

O Tera concorre com modelos como Fiat Pulse e Renault Kardian

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 30 de maio de 2025 às 09:00

A configuração Comfort é a primeira do novo Volkswagen com câmbio automático e custa R$ 126.990 Crédito: Divulgação

A Volkswagen não esconde a grande expectativa que tem com o Tera. No lançamento para a imprensa, o fabricante alemão o posicionou ao lado dos seus maiores sucessos no mercado brasileiro, Fusca e Gol, modelos que somam 10 milhões de unidades produzidas no país. A VW chegou a incluir no carro um adesivo com suas linhas, junto com os dois produtos históricos. >

“Consideramos esse carro como um produto que nasce com a responsabilidade de se tornar um novo ícone da marca e um dos carros mais vendidos do mercado brasileiro”, afirma Ciro Possobom, Presidente & CEO da Volkswagen do Brasil. >

O Tera é motivo de orgulho para a filial nacional, pois foi completamente desenvolvido aqui. Para completar, o seu índice de nacionalização de componentes é de 80%, muito alto para um automóvel novo. Produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, o veículo será exportado para a América Latina e, em 2027, será produzido e comercializado na África do Sul. >

“O Tera tem tudo para seguir a mesma rota de sucesso dos seus antepassados. E tem motivos de sobra para isso: um SUV com visual encantador, elevado nível de segurança em todas as versões, com força global e o primeiro com nossa IA by Volks”, reforça Possobom.>

Ele é o terceiro produto de um segmento novo, que surgiu com o Fiat Pulse, no final de 2021, e que, ano passado, ganhou seu segundo competidor, o Renault Kardian. Mas a categoria não vai ficar apenas com essas opções. Em breve, Chevrolet e Nissan vão apresentar suas apostas. Isso ocorre pela mudança de perfil do consumidor, que tem optado por esses modelos com posição de dirigir elevada e visual mais robusto em detrimento dos hatches, principalmente em versões mais caras.>

Apesar do desenho de carroceria inédito, concebido pelo brasileiro José Carlos Pavone, chefe de design da Volkswagen Américas, e do interior exclusivo em relação ao Polo, o Tera utiliza a mesma plataforma e o conjunto motriz do hatchback. Receita que foi bem sucedida em modelos como Nivus, e que garante uma dirigibilidade superior e prazerosa ao Tera.>

O conjunto motriz da versão inicial, denominada como MPI, usa o motor 1.0 aspirado de três cilindros associado ao câmbio manual de cinco velocidades. O rendimento é regular: com gasolina, entrega 77 cv de potência e 9,4 kgfm de torque; com etanol, passa para 84 cv e 10,3 kgfm.>

Todas as outras configurações utilizam o motor 1 litro turbo de três cilindros, que entrega 109 cv de potência com gasolina e 116 cv com etanol. Com qualquer combustível, o torque é de 16,8 kgfm. Em uma versão (TSI MT), esse propulsor é associado a uma transmissão manual de cinco marchas e em outras duas (Comfort e High), trabalha com uma caixa automática de seis velocidades.>

Na lista de equipamentos, o Tera tem alerta de colisão com frenagem automática em todas as versões, inclusive MPI manual. Outros itens em comum são a central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas e o painel de instrumentos digital de 8 pol. Apenas a configuração High tem uma tela maior, de 10,25 pol.>

CONCORRÊNCIA ACIRRADA>

A Fiat lançou a linha 2026 do Pulse há duas semanas, mas esperou o lançamento do Tera para divulgar os preços. Começa em R$ 98.990 (Drive 1.3 MT) e vai até R$ 146.990 (Impetus Hybrid). Na Renault, a opção mais acessível é a Evolution 1.0T MT, que custa R$ 112.690, e a mais cara é a Première Edition 1.0T AT, tabelada em R$ 145.990. Todas as opções do modelo da Renault são equipadas com propulsor turbo.>

Programado para chegar às concessionárias na próxima quinta-feira, o Tera tem preço inicial de R$ 103.990, mas as primeiras 999 unidades serão oferecidas por R$ 99.990. As demais custam R$ 116.990 (TSI MT), R$ 126.990 (Comfort TSI) e R$ 139.990 (High TSI). Para a última, há opção de um pacote de auxílios à condução por R$ 2.839 e o pacote Outfit The Town por R$ 2.300.>