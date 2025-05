BAÚ DO MARROM

Gravado por grandes nomes da MPB, o baiano Edil Pacheco celebra seus 80 anos em plena atividade

Edil Pacheco tem sucessos com Alcione, Clara Nunes, João Nogueira, João Bosco, Gilberto Gil, Chico Buarque e Gal Costa

O Baú do Marrom perguntou a Edil qual o segredo dessa longevidade com tanta disposição. Ele nem pestanejou: “Eu venho do Recôncavo e aqui a gente come muito peixe, além de outros frutos do mar. O que nos permite uma boa alimentação. E também sou cabeça fria. Me considero um operário da Música Popular Brasileira. E Viva o Samba!”. Comemora Edil, atualmente casado com Ada Maria com quem tem dois filhos: Pablo e Neruda. De outro relacionamento, ele tem duas filhas: Viola e Ana Clara.>