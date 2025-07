DESPEDIDA

Padre Lázaro celebra missa em homenagem a Preta Gil nas Obras Sociais Irmã Dulce

O anúncio foi feito pelo produtor cultural e fotógrafo Geraldo Badá, amigo da artista

Preta sempre teve forte ligação com a igreja do Pelourinho. Seu filho Francisco comentou “que essa presença se dará de uma nova forma, ela que sempre batalhou para ter essa força, essa religiosidade. Ela estará presente com certeza". Desde que a artista foi diagnosticada com a doença, Badá sempre procurou realizar missas nesta igreja que Preta sempre gostou e com a qual manteve ao longo da vida uma forte relação. >