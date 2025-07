ALÔ ALÔ

Salvador recebe evento empresarial sobre como conectar pessoas e impulsionar negócios

Tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia está marcado para o dia 19 de setembro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 08:00

Alô Alô Bahia promove evento empresarial em setembro na capital baiana Crédito: Fernando Antônio/divulgação

A capital baiana será palco de mais uma edição do tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia. Marcado para o dia 19 de setembro, o encontro – exclusivo para convidados – terá como tema “Como conectar pessoas e impulsionar negócios de sucesso”. Muito além do simples networking, o evento propõe uma reflexão profunda sobre a importância das conexões genuínas no ambiente profissional. Em tempos em que relações são, muitas vezes, tratadas como moeda de troca, o encontro convida líderes e executivos a revisitar o propósito das suas redes de contato, entendendo que relacionamentos de valor se constroem com empatia, troca, confiança e reciprocidade. >

“Este será um momento de escuta, de troca e também de celebração. Estamos chegando à nossa 10ª edição e nada mais simbólico do que realizá-la em Salvador, cidade que abriga a redação do Alô Alô Bahia. Será um evento em homenagem à baianidade – essa força que transforma a dureza da vida em algo mais leve, como bem disse Nizan Guanaes”, comenta Victor Carvalho, diretor comercial do portal. Com presença de empresários, CEOs, diretores de marketing e outros profissionais de destaque no cenário local e nacional, o encontro também contará com surpresas especiais e cobertura completa nas multiplataformas do Alô Alô Bahia.>

Novo BOMBAR Crédito: divulgação

BOMBAR reabre as portas em novo endereço no Rio Vermelho>

Conhecido como um dos bares mais descolados de Salvador, o BOMBAR reabriu as portas na última sexta-feira, 25 de julho, em novo endereço no Rio Vermelho. O espaço passou a funcionar nos andares superiores ao Parador Z1 (antiga Casa Mar), localizado em frente ao tradicional acarajé da Dinha. A nova fase foi inaugurada com uma recepção ao pôr do sol para convidados e um show especial de Taian Paim e da banda Suco de Bahia, marcando o início da programação do fim de semana. Sob o comando da produtora e empresária Gabi da Oxe, a casa passou a funcionar de quarta a domingo, das 16h às 3h30. “Esse momento é mágico. Não só por ser um novo passo, mas por tudo que a gente já caminhou. Foram sete anos de muita luta, mas sempre com muito amor e entrega”, disse Gabi da Oxe.>

Cláudio Najar Crédito: divulgação

Novo comando>

O executivo baiano Cláudio Najar assumiu a diretoria geral do Centro de Convenções Salvador, administrado pela multinacional francesa GL events. Ele substituiu Ludovic Moullin, que passou a comandar a entrada da empresa no Marrocos. A transição marcou o fim de um ciclo iniciado em 2020, quando Ludovic liderou a implantação do CCS, consolidando-o como um dos principais centros de eventos do país. Em cinco anos, o espaço gerou mais de R$ 1 bilhão em retorno econômico, realizou 450 eventos e atraiu quase 1,2 milhão de visitantes. A posse de Cláudio foi celebrada na noite de terça-feira (22), com um coquetel no restaurante Bocado, dentro do CCS. Com experiência em grandes empresas como Globo, Allos e Odebrecht, Najar assumiu com a missão de ampliar a atuação do centro e atrair novos negócios para Salvador.>

Michel Temer Crédito: divulgação

Cerimônia de abertura>

O ex-presidente Michel Temer foi confirmado como palestrante da conferência magna de abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. Com o tema “A Constituição Federal e o Momento Atual”, o evento reunirá especialistas e lideranças para debater direito, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Promovido pelo IbradeS, com apoio da ACB e do LIDE Bahia, o congresso tem inscrições abertas no site oficial.>

Preta Gil Crédito: Manuela Scarpa / Brazil News

A despedida de Preta>