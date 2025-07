ATIVIDADE

Shopping promove 'Caça ao Livro de Colorir' neste sábado (26); vagas são limitadas

As crianças serão guiadas em uma jornada interativa pelas lojas do empreendimento, em busca de pistas escondidas

Tharsila Prates

Publicado em 23 de julho de 2025 às 23:00

Programação infantil: Shopping Center Lapa promove “Caça ao Livro de Colorir” neste sábado (26) Crédito: Divulgação

Neste sábado (26), o Shopping Center Lapa fará para a criançada uma “Caça ao Livro de Colorir”. A brincadeira tem início no Espaço Lapa Cultural (piso L3), onde os pequenos serão recepcionados por personagens lúdicos e monitores para guiá-los em uma jornada interativa pelas lojas do shopping, em busca de pistas escondidas. A ação tem dois grupos, programados para começar às 14h e às 15h. As vagas são limitadas, com inscrições gratuitas pelo site do shopping. >

As crianças participarão de uma caça ao tesouro, seguindo orientações e explorando o shopping. Ao final do percurso, cada participante receberá um livro de colorir de capa dura com ilustrações no estilo Bobbie Goods, uma das grandes tendências editoriais do momento. >

A atividade busca incentivar o contato com a leitura e com as artes, oferecendo uma experiência criativa para as famílias. "Os livros de colorir aparecem nas listas de mais vendidos no Brasil e são reconhecidos por estimular a concentração, o relaxamento e a expressão artística", explica a gerente de marketing do shopping, Aline Ferraz.>

Serviço:>

Caça ao Livro de Colorir>

Concentração: Shopping Center Lapa, Espaço Lapa Cultural (L3)>

Quando: Sábado (26), às 14h e às 15h>

Quanto: Gratuito>