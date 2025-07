DESTAQUE

Inédita no Sistema OAB, Escola Antirracista da Bahia concorre a Prêmio Innovare

Criado pela Escola da Advocacia da Bahia, projeto é destaque nacional e avança para 4ª fase da premiação

Publicado em 24 de julho de 2025 às 22:49

Escola Antirracista da Bahia concorre a prêmio Crédito: Divulgação

A Escola Antirracista da Bahia, iniciativa inédita no Sistema OAB, foi selecionada para a quarta etapa do Prêmio Innovare, a mais importante premiação do Sistema de Justiça brasileiro. O projeto, desenvolvido pela Escola Superior da Advocacia da Bahia (ESA-BA), está concorrendo na categoria "Advocacia" e recebeu, na quarta-feira (23), a visita de consultores especiais do Innovare na sede da seccional baiana. >

Criada em março deste ano, a Escola Antirracista tem como missão “formar para transformar” a advocacia e estudantes de Direito, promovendo uma capacitação sólida e contínua em práticas jurídicas com perspectiva antirracista. A Escola oferece gratuitamente cursos, seminários, congressos e conta com grupos de estudo e materiais didáticos, com foco na promoção da equidade racial e dos direitos humanos.>

Para a presidenta da OAB-BA, Daniela Borges, a indicação ao Innovare reconhece a relevância de um trabalho comprometido com a transformação do sistema de Justiça. “A Escola Antirracista é uma iniciativa que orgulha a advocacia baiana e tem inspirado o país. É um marco histórico dentro do Sistema OAB. Acreditamos na vitória, porque sabemos do impacto que essa formação tem na prática jurídica e no avanço por uma justiça mais igualitária”, afirmou.>

Segundo a diretora-geral da ESA-BA e idealizadora do projeto, Sarah Barros, a seleção para o prêmio é um sinal claro de que o caminho escolhido está produzindo frutos. “Ser reconhecida pelo Prêmio Innovare é um marco para a luta antirracista no campo jurídico. Nosso objetivo é formar profissionais que compreendam a estrutura do racismo e estejam preparados para enfrentá-lo na atuação cotidiana”, destacou.>