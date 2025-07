RUMO AO PENTA

CBF define data do confronto entre Bahia e Ceará pelas semifinais da Copa do Nordeste

Partida será em jogo único, no dia 20 de agosto, às 21h30, na Arena Fonte Nova

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (25) a tabela detalhada das semifinais da Copa do Nordeste 2025. O Bahia enfrentará o Ceará em jogo único no dia 20 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para a grande final será decidida nos pênaltis. >

Nas quartas de final, o Esquadrão eliminou o Fortaleza ao vencer por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. Já o Vozão passou pelo Sport fora de casa, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, na Ilha do Retiro. A partida entre Bahia e Ceará será uma reedição da decisão de 2020, vencida pelo time cearense.>

No mesmo dia e horário, CSA e Confiança se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, também em jogo único. As duas equipes buscam chegar, pela primeira vez, à final do torneio regional. Assim, Bahia e Ceará são os únicos semifinalistas com títulos da Copa do Nordeste, o que torna seus confrontos ainda mais decisivos.>