DUELO DE LEÕES

Após vacilo em casa, Vitória tenta manter sequência sem perder contra o Mirassol

Confronto contra os paulistas ocorre neste sábado (26), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 08:30

Vitória enfrenta o Mirassol neste sábado (26), pela Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória esteve a poucos minutos de conseguir vencer o Sport e se distanciar da zona de rebaixamento, mas um vacilo no fim do confronto permitiu que os rubro-negros somassem apenas um ponto dentro de casa. Agora, com o objetivo de manter a sequência de três jogos sem perder, o Leão da Barra viaja para enfrentar o Mirassol no estádio Campos Maia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre neste sábado (26), a partir das 18h30.>

Com o ponto somado na última rodada, os baianos começam o confronto na 15ª colocação, com 16 pontos. Apesar de se encontrar fora da zona de rebaixamento, o cenário é de ansiedade. Todas as cinco equipes que se encontram abaixo do Vitória na tabela estão com jogos a menos. Já o Leão Caipira é o 7º colocado da competição, com 24 pontos no certame.>

Para sair de campo com o resultado positivo, o Leão vai precisar se superar, já que o Mirassol é o 5º melhor mandante da Série A e ainda não perdeu jogando dentro de casa. Em contrapartida, o Rubro-negro é o 5º pior visitante da primeira divisão. Atuando fora de Salvador, o clube baiano ainda não conseguiu vencer.>

Apesar do empate dentro do Barradão, o atacante Renato Kayzer afirmou que o elenco encara a partida como uma oportunidade de virar a chave. “Mesmo se nós tivéssemos ganhado o jogo contra o Sport, a gente ia vir para jogar contra o Mirassol com o pensamento de ganhar. O futebol brasileiro demanda muita convicção e ser esperto para não acabar perdendo os jogos. Todos os jogos são de alto nível, temos que tratar como uma final”, disse.>

Ofensivamente, o Leão apresentou evolução na partida contra os pernambucanos, já que voltou a marcar dois gols em uma única partida após mais de dois meses e dez jogos. Além disso, foram 26 finalizações (sete no alvo), o maior número registrado pela equipe neste Brasileirão. Em contrapartida, o time também cedeu 20 finalizações (oito no alvo), sua segunda pior marca defensiva desde a chegada de Carille, atrás apenas do jogo contra o Botafogo, quando sofreu 23 finalizações (sete no alvo).>

Para o confronto, o treinador Fábio Carille vai contar com o retorno do atacante Osvaldo, que cumpriu suspensão diante do Sport. Em contrapartida, o comandante rubro-negro não poderá contar com Erick e Matheuzinho. Enquanto o camisa 33 recebeu o terceiro cartão amarelo, o camisa 10 foi vetado após ser diagnosticado com fascite plantar. Os recém-contratados Romarinho, Aitor Cantalapíedra e Rúben Ismael ainda não foram relacionados.>

Os desfalques por lesão foram citados pelo técnico, que citou o grande número de jogos no pouco tempo que está à frente do Leão. “Estamos em sequência pesada, hoje é meu quarto jogo. Com duas semanas cinco jogos. Vamos precisar de todo mundo. Ter paciência e escutar os departamentos para fazer um bom jogo contra o Mirassol”, deu o recado.>