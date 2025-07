IMPASSE RESOLVIDO

Longa espera: traslado de corpo de estudante da Ufba para Guiné-Bissau será realizado na terça (29)

Antes de atravessar o oceano Atlântico, uma cerimônia de despedida será realizadas às 18 horas dessa segunda-feira (28), na Faculdade de Direito

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 17:51

Delcio João Lopes Fernandes Crédito: Reprodução

Depois de uma espera de quase 40 dias, enfim já tem data para o corpo do estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Delcio João Lopes Fernandes, ser levado para o seu país de origem. Advogado natural de Guiné-Bissau, país da África Ocidental, ele morreu em Salvador, no dia 19 de junho, após passar mais de 40 dias internado em decorrência de uma hepatite. A família do estudante chegou a realizar uma vaquinha para tentar levantar R$ 50 mil e fazer o translado do corpo ao país de origem. Neste sábado (26), a Ufba informou que o traslado do corpo do estudante está confirmado para a próxima terça-feira (29). >

Antes de atravessar o oceano Atlântico, uma cerimônia de despedida será realizadas às 18 horas dessa segunda-feira (28), na Faculdade de Direito, com a presença da comunidade da Guiné-Bissau em Salvador, de amigos, colegas do estudante e de membros da comunidade da universidade. Delcio cursava mestrado em Direito na Ufba e tinha o sonho de ser Ministro da Justiça em Guiné-Bissau.>

Em nota, a Ufba informou que "a solução para o processo de traslado é resultado dos esforços de todos os envolvidos, colegas e conterrâneos, da comunidade da Faculdade de Direito e de unidades da Ufba e de outras instituições, o que permitirá o translado do corpo do nosso aluno Delcio Fernandes com todos os cuidados devidos, até a entrega à sua família, na Guiné-Bissau, sua terra natal".>

O guineense faleceu no dia 19 de junho, no Hospital Roberto Santos. Na sua estadia em Salvador, ele teve apoio da Pastoral do Migrante, uma iniciativa da Arquidiocese de Salvador para acolher migrantes e refugiados na cidade. Os amigos definiram Delcio como uma pessoa muito alegre e que sonhava ser ministro da Justiça na Guiné-Bissau. >

"Era uma pessoa que tinha muita vontade de concluir os estudos no país e ajudar lá. Ele veio pro Brasil, se formou em Direito e voltou para Guiné-Bissau, onde trabalhou como professor, aí a Ufba chamou para o Mestrado e ele voltou para o Brasil", destacou a coordenadora arquidiocesana da Pastoral dos Migrantes, Márcia Mata.>