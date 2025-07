TROCA-TROCA

Leo Dias deixa SBT e fecha com a Band; valor do salário impressiona

Comunicador saiu do 'Fofocalizando' e deve apresentar diversos programas no concorrente

Leo Dias encerrou seu contrato com o SBT e fechou com uma emissora concorrente: a Band. O jornalista que era parte do time de apresentadores do "Fofocalizando", programa de entretenimento da emissora criada por Silvio Santos, ao lado de Cariúcha, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, agora deve integrar mais de uma atração na nova firma. O SBT comunicou a saída através de comunicado emitido nesta sexta-feira (25).>

“A assessoria de comunicação informa que o SBT e Leo Dias, de forma consensual, tomaram a decisão de encerrar a parceria profissional. O SBT e sua diretoria reconhecem e agradecem a contribuição de Leo ao longo do período em que esteve na emissora, destacando sua dedicação como apresentador do Fofocalizando e desejando êxito em seus próximos desafios”, informa nota. >

Nesse troca-troca, porém, o que mais impressionou é o valor do salário do apresentador, firmado em contrato. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Leo Dias vai receber R$200 mil mensalmente. Na Band, uma das funções do comunicador será apresentar o icônico "Cara a Cara", tradicionalmente comandado por Marília Gabriela e que agora retorna à grade.>