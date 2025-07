LUTO

Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy disse que cantora 'f*deu' a vida dele

Personal traiu artista quando estava com câncer e ameaçou contar “segredos” da filha de Gilberto Gil

Fernanda Varela

Publicado em 26 de julho de 2025 às 06:50

Casamento de Preta Gil com Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução/Instagram

Cinco dias após a morte de Preta Gil, velada nesta quinta-feira (25), internautas voltaram a resgatar as declarações do ex-marido da cantora, Rodrigo Godoy, feitas em agosto do ano passado. Na ocasião, ele reagiu publicamente ao livro de memórias lançado por Preta, no qual ela detalhava a traição e o abandono que sofreu do então companheiro durante o tratamento contra o câncer.>

Rodrigo Godoy 1 de 9

“[Preta] sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para f*der a minha vida e está cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem”, escreveu Rodrigo nas redes sociais, em resposta a um seguidor que o questionou se havia lido o livro da ex-mulher. “Estou quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada. Se abrir minha boquinha para falar dos outros também, a casa de uma galera cai. [...] Só que eu não sou isso. E é isso.”>

Rodrigo e Preta foram casados por quase nove anos, e a separação veio à tona no início de 2023, quando a artista já enfrentava o diagnóstico de câncer no intestino. Pouco tempo depois, ela revelou que havia descoberto a traição com Ingrid Lima, stylist que trabalhava em sua casa.>

Sem citar nomes, o personal trainer também criticou a forma como foi retratado na autobiografia. “Ela usa muito as palavras para dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer ser dito, independente de qual seja. [...] Sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante para a imagem dela.”>

Na mesma sequência de publicações, ele afirmou ter recebido propostas para contar sua versão da história: “Muita gente me procurou para perguntar se eu também queria escrever livro. Eu falei que não. Porém, talvez seja um mal necessário. Porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo do ‘macho escroto fez isso e aquilo’”.>

Preta Gil enfrentou luta contra o câncer 1 de 17

Em vida, Preta nunca deixou de expor o que viveu no casamento. Em 2023, durante o programa De Frente com Blogueirinha, desabafou: “Ele me abandonou. Fico imaginando quantas mulheres também foram deixadas nesse estado. A coisa mais grave de todas é você estar com uma doença grave e ainda ter que lidar com esse tipo de violência emocional. Ele podia ter tido dignidade. Mas não cuidou. E eu faço questão de falar isso porque é a realidade de muitas brasileiras”.>

Preta Gil 1 de 54