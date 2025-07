CORREIO EXPERIMENTA

O pãozinho delícia que nasceu do caos e virou o melhor de 2025

“Pãezinhos Delícia da Milla” vence concurso com receita tradicional e história de superação após perrengue durante a pandemia

M Moyses Suzart

Publicado em 26 de julho de 2025 às 05:00

Pãezinhos Delícia da Milla, de Kamila, foi eleita a melhor de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um queijo cremoso, com um toque especial de leite condensado na massa, além de um recheio com requeijão, parmesão, creme de leite e uma cobertura repleta de fiapos de parmesão frescos na manteiga. Sem chamar atenção, o pãozinho descrito acima estava no seu pratinho, no meio de outros gigantes do concurso, aguardando sua hora de brilhar. “Chega deu uma cosquinha aqui na bochecha. Muito bom”, disse uma das juradas, de forma espontânea, sem saber explicar que sensação foi aquela ao saborear a iguaria sem nome, apenas apresentada pelo número oito. Esta numeração foi a campeã do concurso para eleger o melhor pãozinho delícia de 2025, agora revelada como o sabor escolhido pela “Pãezinhos Delícia da Milla” (@paesdeliciadamilla), eleita a melhor entre 37 participantes.>

Até o nome dessa delícia de 32 gramas é comum como Maria ou João: ‘Tradicional com Recheio’. Mas não se engane com a simplicidade na nomenclatura. Além da receita que dá até cosquinha no rosto, ela também tem muita história por trás. A mais nova campeã do Correio Experimenta sempre esteve no caderno de receita da família, mas só ganhou protagonismo quando a pandemia da covid-19 transformou tudo num caos. Kamila do Nascimento, a nossa Milla vencedora, trabalhava na lanchonete com a mãe, dona Nancilda Gonçalves, dentro de uma universidade na Paralela. Com o lockdown, precisaram fechar o único sustento da família. >

“Fomos todos pegos de surpresa. A faculdade fechou, a lanchonete também, e a gente ficou sem estrutura financeira. As contas continuavam chegando, mas o dinheiro não caía. Foi um período bem difícil. E aí surgiu aquela pergunta: como é que a gente vai fazer para pagar as contas?”, lembra Kamila, jornalista de formação.>

A resposta veio sem pretensão. Ou melhor, graças ao exagero. Em 2021, no pico da covid-19, num dia qualquer de verão, dona Nancilda resolveu fazer pãozinho para elas. Mas perdeu a mão e acabou fazendo massa para 100 unidades. “A gente olhou aquilo tudo e pensou: 'Não vamos conseguir comer tudo isso... o que a gente faz?' Foi quando minha mãe sugeriu: 'Minha filha, a gente está aqui parada, sem ganhar dinheiro, por que não tenta vender alguns no grupo do condomínio?' E foi assim que começou", lembra Milla. >

No condomínio onde moram, na Paralela, são 800 apartamentos, com diversos grupos de Whatsapp onde moradores conversam e vendem produtos. Foi o start. Sem saberem nem o preço que cobrariam, anunciaram nos grupos. Colocaram os pãezinhos em pacotinhos da antiga lanchonete e venderam oito, cada um com dez delícias. Não sobrou nenhum. >

“No dia seguinte, minha mãe disse: 'E se a gente fizer mais? Vai que a gente consegue vender de novo.' E assim foi… Passamos a fazer uma receita por dia e anunciar nos grupos do condomínio. O boca a boca aqui funciona muito. Os vizinhos comentaram que o pãozinho era gostoso e os pedidos começaram a aumentar”, conta. >

O pãozinho acabou saindo do condomínio, graças a Kamila, que utilizou sua pós-graduação em marketing digital para expandir o negócio nas redes sociais. O que era uma receita despretensiosa de um dia de pandemia, virou o principal sustento da família. Atualmente, a ‘Pãezinhos Delícia da Milla’ vende cerca de 400 unidades, por dia. Ou melhor, de segunda a quinta. De sexta a domingo, chega, em média, a 2.000 pães. Por mês? Entre 11 a 12 mil, aproximadamente. >

Apesar da demanda, a produção ainda continua com o gostinho caseiro. A dupla adaptou a cozinha de casa para produzir os quitutes. “A produção ainda é feita em casa, mas temos uma estrutura muito bem montada. Temos dois fornos industriais, uma estufa, uma batedeira industrial e outra semi-industrial”, detalha Milla. O espaço ainda produz outros 10 tipos de pãezinhos, além de pão caseiro. Atualmente a empresa não tem um local fixo, mas pretendem abrir uma loja até o começo do próximo ano.>

Estratégia

A escolha do sabor para o concurso foi estratégico. No meio de tantas opções, Milla optou pelo ingrediente original, exatamente o que fizeram no começo de tudo, com poucas alterações. Para nossa campeã, trazer uma opção mais refinada poderia ser perigosa, pois o risco de não agradar todos os jurados era grande. Optaram pelo tradicional. >

“Pensamos bastante após o convite. Não adianta mandar um sabor muito elaborado se ele não agrada todos os paladares. Por exemplo, tem gente que ama nosso pão de calabresa com gorgonzola. Mas eu mesma não gosto. Então, mesmo que seja o melhor pão do mundo, se for de gorgonzola, eu não vou querer. Pensamos que poderia ser assim com o jurado também, né?”, revela. >

O título de melhor pãozinho é a premiação de quem teve uma vida repleta de superações. Nascida na cidade baiana de Capim Grosso, Milla foi abandonada pela mãe biológica quando tinha 2 anos. Em seguida, o pai a deixou com uma mulher em Salvador, que também não a quis. Foi de mão em mão até chegar na casa de dona Nancilda, quando finalmente encontrou acolhimento familiar. Atualmente com 33 anos, Kamila tem a certeza que o pãozinho vai além de uma receita que deu certo. É uma lição de vida.>

“O pãozinho hoje é tudo para mim. É de onde eu tiro o sustento da minha família, do meu filho. É algo que me dá muito prazer porque eu adoro o reconhecimento que recebo das pessoas. Com este concurso, de saber que estamos entre os melhores, a felicidade é plena. Olhe, só de ter participado eu já estava tão feliz, imagina com uma notícia dessa…”, conta, emocionada. “O mais impressionante é que isso aconteceu de forma totalmente inesperada, não estava planejado. A gente nem imaginava que um dia estaríamos vivendo essa história”, completa. Aquele pãozinho que nasceu de um erro de medida e de um momento de desespero virou símbolo de afeto, recomeço e vitória.>

Serviço:

Pãezinhos delícia da Milla>

Preço: R$ 2,50 (unidade)>

WhatsApp: (71) 99200-1733>

Local para retirada: Condomínio Brisas, Avenida Paralela, ao lado da Unijorge (oferecem serviços de entrega)>