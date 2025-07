SALVADOR

Com preço pela metade do inicial, antiga sede dos Correios segue à venda na Pituba após 7 anos

Empresa recebe até 5 de agosto propostas por área de 35 mil m² com prédio de 20 andares

Os Correios vão realizar, no próximo dia 5 de agosto, uma licitação eletrônica para venda de um dos últimos grandes terrenos disponíveis no bairro da Pituba, área nobre de Salvador. Com cerca de 35 mil metros quadrados, o imóvel, que era antiga sede da empresa na capital baiana, ocupa praticamente uma quadra inteira da Avenida Paulo VI, a apenas duas quadras do mar. Até agora, já foram pelo menos 15 tentativas de venda frustradas do local.>