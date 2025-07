NESTE SÁBADO

No Dia dos Avós, 'Miss e Mister Melhor Idade' reúne candidatos de até 91 anos

Concurso será em um shopping da capital baiana

Tharsila Prates

Publicado em 25 de julho de 2025 às 23:27

Concurso “Miss e Mister Melhor Idade” do Parque Shopping Crédito: Divulgação/ Thiago Canuto

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, será palco neste sábado (26) de um desfile cheio de charme e inspiração: a terceira edição do Concurso Miss e Mister Melhor Idade. A iniciativa celebra o envelhecer como sinônimo de beleza, autoestima e muita atitude. Cerca de 30 candidatos, com idades entre 60 e 91 anos, vão disputar os títulos a partir das 18h, na Praça de Alimentação do shopping, em um evento aberto ao público. A ação também celebra o Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho. >

Mais do que uma competição, o concurso quer valorizar e fortalecer a autoestima da população idosa de Lauro de Freitas, celebrando suas histórias de vida, sua vitalidade e alegria de viver.>

A iniciativa é fruto de uma parceria com o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas (MLPCDI), a Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (ALALF) e o Núcleo de Apoio às Comunidades (NAC). >

Projeto premiado>

Em 2024, o Parque Shopping Bahia saiu vitorioso no Prêmio Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) daquele ano, maior premiação do segmento, que visa reconhecer os melhores projetos dos shoppings centers de todo o país. O case do concurso “Miss Melhor Idade – Empoderando Mulheres com 60+”, realizado em 2023, venceu na categoria “Eventos e Promoções”, trazendo para Lauro de Freitas o único troféu de ouro do Norte e Nordeste, ganhando o primeiro lugar dentre mais de 50 projetos finalistas de shoppings de todo Brasil.>

“No Parque Shopping Bahia a beleza não tem idade, não tem limites. O Miss e Mister Melhor Idade nos mostra, ano após ano, como é possível amadurecer com orgulho, brilho nos olhos e vontade de viver. Ver esses participantes se preparando, desfilando e sendo aplaudidos nos emociona e nos inspira a continuar promovendo experiências que toquem o coração do nosso público”, afirma Lulie Najar, superintendente do empreendimento.>

Serviço:>

O quê: 3ª edição Concurso Melhor Idade >

Quando: Sábado (26), às 18h>

Onde: Praça de Alimentação (L3), Parque Shopping Bahia - Lauro de Freitas>