ENTRETENIMENTO

Palco da boemia de Salvador: conheça 7 bares que bombam no Santo Antônio Além do Carmo

Lista foi produzida com opiniões de frequentadores e da produtora de conteúdo Milena Lima, do @vocesconhecem

Millena Marques

Publicado em 26 de julho de 2025 às 08:00

R'Canto do Pascoal Crédito: Marina Silva/CORREIO

É bem verdade que o Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, consolidou-se como um dos pontos da boemia soteropolitana – apesar da discussão controversa. A arquitetura colorida, os restaurantes conceituados e os espaços culturais são fatores que colocam o bairro na rota turística de Salvador. No entanto, é a agitação noturna dos bares que o transformou, para muitos, no bairro mais boêmio da cidade, título antes atribuído ao Rio Vermelho. Os estabelecimentos se destacam pela cerveja gelada, por drinks criativos e uma gastronomia diversa, além de vistas que dão um show à parte. Com a ajuda de frequentadores, o CORREIO selecionou sete bares que bombam no Santo Antônio do Carmo. Confira lista completa abaixo: >

Isso é um Bar

Localizado na rua Direita de Santo Antônio, o ‘Isso é um Bar’ é unanimidade entre os frequentadores do bairro. Com cervejas que variam entre R$ 13,50 e R$ 19,90, o estabelecimento é famoso por uma vista de tirar o fôlego. No cardápio gastronômico, destacam-se sanduíches, pastéis e delícias do mar. Os drinks variam entre R$ 26 e R$ 34. “O principal atrativo é a gastronomia, a cozinha de lá manda muito bem, os sanduíches são um show à parte e a cerveja está sempre gelada”, descreve o analista de Telecom Reinan Bitencourt frequentador assíduo do local. >

Funcionamento: Quarta a sexta - 16h às 23h. Sábado – 12h às 23h. Dom – 12h às 21h. >

Bar R’canto do Pascoal

Outro nome que está na boca dos frequentadores é o bar R’canto do Pascoal. Localizado na Cruz do Pascoal, o estabelecimento já foi Campeão do Panela de Bairro, projeto da TV Bahia, apresentado por Dalton Soares, que explora a culinária local, destacando a cultura e tradições de diferentes bairros e regiões da Bahia. É conhecido pela cerveja gelada e os petiscos deliciosos. “Outro atrativo é o ambiente externo, onde é possível ver o movimento e interagir com as pessoas. Acabo encontrando muitos amigos e conhecidos que estão de passagem. O preço da cerveja também é ótimo”, diz Milena Lima, criadora de conteúdo e dona do perfil @vocesconhecem que alcança mais de 100mil seguidores nas redes sociais. >

Funcionamento: Todos os dias - 11h30 à 23h >

Café e Cana

Outro destaque é o Café e Cana. Localizado em frente a Cruz do Pascoal, ele é famoso por drinks especiais e inusitados, cerveja gelada e comidas saborosas. Em 2023, ficou na 60ª posição do ranking Exame Casual, que revelou os 100 melhores bares do Brasil. O preço da cerveja varia entre R$ 13 e R$ 29 (artesanal). Entre os drinks, destaca-se o ‘Cabra da Peste', que leva cachaça de caju com pimenta, limão e uma espuma de caju, por R$ 30. >

Funcionamento: Domingo, segunda, quarta e quinta – 12h às 22h. Sexta-feira e sábado – 12h às 23h. Horário de funcionamento da cozinha. Casa fecha 1h. >

Daqui do Alto

O Daqui do Alto Bar oferece uma bela vista para a Baía de Todos-os-Santos da sua varanda. Esse, aliás, é um dos principais pontos positivos do estabelecimento. “Tem uma vista maravilhosa, é espaçoso, a cerveja está sempre gelada e no precinho, tem uma variedade de bebidas, como um boteco de bairro, perfeito para tomar uma cachacinha”, pontuou Milena. >

Funcionamento: Segunda a sexta –12h às 0h. Sábado e domingo –11h às 0h. >

Bar do Ulisses

Com um legado de 60 anos, o Bar do Ulisses é conhecido pela comida regional e pela cerveja gelada, além dos drinks e da vista para a Baía. “Um dos primeiros bares que frequentei no Carmo, tem um lugar especial no meu coração, além de muita história, o atendimento é sempre impecável, tem uma feijoada maravilhosa, além de outros pratos ótimos”, pontuou Reinan. >

Funcionamento: Quarta a domingo – a partir das 11h >

Joca Mesa Bar

Localizado na Rua Direita de Santo Antônio, o Joca foi inaugurado neste ano, o mais recente da lista. A casa conta com três espaços incríveis, todos com vista para Baía de Todos os Santos, dois deles climatizados. O cardápio é assinado pelo chef Jota Moraes, com sua gastronomia regional e toque contemporâneo. Os drinks variam entre R$ 22 e R$ 65. >

Funcionamento: Quarta, quinta e sexta – 16h às 22h. Sábado – 12h às 23h. Domingo – 12h às 20h. >

Yolo Coffee Bar

Inaugurado em 2021, na esquina do casarão amarelo que hoje abriga o Museu do Mar – Aleixo Belov, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, o Yolo Coffee Bar é a junção perfeita entre cafeteria e bar. "Consegue tanto trazer cafés, sobremesas e pratos maravilhosos assinados pelo chef Raphael Sepúlveda, como drinks autorais e um happy hour bem saboroso”, diz Milena Lima. >

Funcionamento: Terça a quinta – 15h às 20h. Sexta e sábado – 11h a 22h. Domingo – 10h às 20h. >