NOVO POINT

Saiba por que o Santo Antônio Além do Carmo virou o principal palco da boemia de Salvador

Bairro assumiu antigo posto do Rio Vermelho pela agitação registrada aos finais de semana

Larissa Almeida

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 03:00

Nos finais de semana, as ruas do bairro histórico é invadida por turistas e soteropolitanos que buscam festas e farras Crédito: Paula Fróes/CORREIO

As mesas na calçada, a arquitetura colorida e o clima bucólico dão ao Santo Antônio Além do Carmo a aura charmosa de uma cidade interiorana durante o dia, mas é à noite que o bairro é encarado como um local de respiro para a rotina urbana de Salvador. Quando as luzes são acesas nos lampiões espalhados pelas ruas e o som atrai o movimento de baianos e turistas nos finais de semana, fica claro que a boemia que, antigamente, era atribuída ao Rio Vermelho tem, atualmente, um novo dono. >

A consolidação do bairro como espaço boêmio é recente e controversa. Se por um lado é inegável que o crescimento de estabelecimentos comerciais impulsionou o local, também não dá para esquecer que, no meio de tanto agito, há também casas antigas cujos donos, em sua maioria, resistem à especulação imobiliária e à mudança de perfil do local. >

A memória do bairro seguro e familiar é tão forte para os residentes mais antigos que poucos se arriscam a explicar como o bairro se tornou o principal palco da boemia da cidade. Para o antigo morador Alessandro, que preferiu resguardar o sobrenome, tudo começou com salsa e forró. “Há 25 anos, existia o Alforria, que era um bar que tinha salsa e forró. Era o único bar que existia junto com o Travessas. Depois, veio a especulação imobiliária. Diziam que iam montar um shopping a céu aberto aqui. A más línguas diziam que a dona do Iguatemi tinha comprado a maioria das casas para fazer isso”, conta. >