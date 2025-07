HOMENAGEM

Ex-Globo escreve declaração de amor para Preta Gil e lembra romance: 'A mais linda'

Ator prestou homenagem à ex-namorada nas redes sociais e esteve presente na cerimônia no Theatro Municipal do Rio

O ator Caio Blat, que namorou a cantora Preta Gil após o término do segundo casamento dela, com o roteirista Rafael Dragaud, fez questão de escrever uma mensagem bonita para a filha de Gilberto Gil. Ele ficou bastante emocionado durante o velório, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.>

O relacionamento entre os dois foi relembrado recentemente no livro autobiográfico de Preta, Os Primeiros 50, lançado em 2023. Ela contou que o romance aconteceu após o término do segundo casamento, com o roteirista Rafael Dragaud, e surgiu de uma proposta profissional feita por ela. “Ele estava estourado na novela Um Anjo Caiu do Céu (2001). Como ele me disse que seu sonho era dirigir uma peça, resolvi produzir a peça Macário”, relatou.>