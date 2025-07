VEJA VÍDEO

Ivete chora ao falar de Preta Gil em trio elétrico: 'era uma mulher vitoriosa'

Artista se apresenta no Fortal, em Fortaleza, e colocou imagem da amiga no trio elétrico

Atração mais esperada da terceira noite do Fortal 2025, em Fortaleza, a cantora Ivete Sangalo (@ivetesangalo) fez sua primeira aparição no Corredor da Folia com o Bloco Se lança na noite deste sábado (16). >