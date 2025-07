MENSAGEM CARINHOSA

Flora Gil homenageia Preta Gil um dia após velar enteada: 'Para sempre'

Esposa de Gilberto Gil expressou seus sentimentos pela cantora neste sábado (26)

No início da tarde deste sábado (26), Flora Gil fez uma homenagem à Preta Gil através das suas redes sociais. Em uma publicação carinhosa, ela compartilhou registros do último adeus à enteada, durante velório no Rio de Janeiro. O corpo da cantora foi velado no Theatro Municipal, no Centro do Rio, e depois seguiu por cortejo até Cemitério da Penitência, no Caju, onde foi cremado.>