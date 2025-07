ADEUS, PRETINHA

FOTOS: Veja como foi a despedida de Preta Gil

Famosos, familiares e fãs compareceram ao local

O velório de Preta Gil, realizado na manhã desta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, foi marcado por forte comoção e grande presença de público. A cerimônia, aberta ao público das 9h às 13h, começou a receber fãs ainda de madrugada. Por volta das 6h, já havia fila formada na entrada do teatro. >