FAMOSOS

Carolina Dieckmmann quebra o silêncio sobre treta com Gominho e confusão após morte de Preta Gil

Atriz confirmou que os dois trocaram mensagens

Carol Dieckmann usou as redes sociais nesta quinta-feira (25) para desmentir boatos de desentendimento com Gominho após a morte de Preta Gil. A atriz se declarou ao amigo por meio de stories no Instagram e pediu o fim das especulações sobre a amizade dos dois.>

“Parem de ser doidos, gente. Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar? É sério isso?”, escreveu. “Eu e Gominho ainda nem nos encontramos, mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo, que é de irmandade.”>

A atriz também disse desconhecer o motivo do boato. “Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. Nada!”, afirmou. E concluiu com um apelo: “Façam uma oração, é disso que precisamos agora.”>