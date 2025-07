PÚBLICO NÃO ACEITOU?

No Dia da Mulher Negra, relembre a primeira Helena negra de Manoel Carlos

Nesta sexta é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Qual o peso de ser negro no Brasil? Um país diverso, etnicamente e culturalmente, mas ainda enraizado em diversas mazelas e preconceitos, entre eles o racial. Para mulheres, sobretudo as negras, outros entraves sociais se fazem cotidiano, como a discrepância salarial, o machismo e a misoginia. >

Nesta sexta-feira (25), foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data significativa como forma de luta e resistência para as mulheres negras, que inclusive, foi mencionada no Festival Negritudes Globo 2025, em sua segunda edição.>

O dia de hoje teve um valor significativo maior para as mulheres, pois foram recebidas a filósofa Djamila Ribeira, autora de um dos livros mais vendidos do Brasil ‘O Pequeno Manual Antirracista’. Também esteve presente a pesquisadora e autora, de Salvador, Karla Akotirene.>

Talvez alguns não se lembrem, mas Taís Araújo foi a primeira Helena negra, de uma novela do Maneco, como é carinhosamente conhecido o autor Manoel Carlos, autor responsável pela criação das ‘Helenas’, como na atual reprise de ‘História de Amor’. E por isso, nesta data, vamos relembrar essa personagem tão icônica e representativa para outras mulheres.>

Rica e bem sucedida, em ‘Viver a Vida’, trama de 2010, Helena era uma modelo de sucesso, que casou com o empresário ciumento e machista Marcos Ribeiro (José Mayer). No entanto, ela não imaginava que o casamento atraísse tantos problemas para sua vida, caso da enteada Luciana Saldanha (Alinne Moraes) e da ex-esposa do ricaço, Tereza (Lilia Cabral).>