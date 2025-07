FATOS CURIOSOS

Aprenda a responder provocações com classe usando uma técnica grega simples

Gerencie seu estresse, transforme provocações em oportunidades de crescimento pessoal

Uma filosofia milenar, nascida na Grécia antiga, está revolucionando a forma como pessoas lidam com o estresse e a pressão. O estoicismo, agora popular no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e no Japão, oferece um caminho claro para gerenciar críticas, medos e frustrações. >