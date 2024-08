AUTOCUIDADO

4 benefícios da meditação para as gestantes

Prática pode contribuir para a saúde física e mental da mãe e do bebê

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 16:36

A gravidez representa uma fase profundamente significativa e desafiadora na vida de uma mulher, marcada por intensas transformações físicas e emocionais. Durante as 40 semanas de gestação, o corpo feminino se adapta para nutrir e proteger o novo ser em desenvolvimento, passando por mudanças notáveis. Essas modificações, por sua vez, geram estresse e ansiedade para a mãe.

Nesse sentido, torna-se essencial que elas busquem estratégias eficazes para preservar o bem-estar, e uma boa alternativa é investir na meditação. Isso porque, segundo um estudo de coorte prospectivo longitudinal (Abordagem Holística da Gravidez e o estudo do primeiro ano pós-parto), publicado na Archives of Women’s Mental Health , a prática de meditação de atenção plena ( mindfulness ), que estimula agir com consciência em vez de reagir, foi significativamente associada a uma percepção mais positiva do parto, após o ajuste para covariáveis.

Sabendo disso, o especialista em meditação Giuliano Milan e a ginecologista e obstetra Mariana Cocuzza elencam os 4 principais benefícios da meditação para gestantes. Confira!

1. Reduz o estresse e a ansiedade

Na gestação, período marcado por diversas mudanças físicas e emocionais , é comum que as futuras mamães experimentem níveis elevados de estresse e ansiedade. A meditação oferece uma maneira eficaz de aliviar esses sintomas.

De acordo com Giuliano Milan, a prática regular ajuda a acalmar o corpo e a mente, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso não apenas melhora a saúde mental da mulher, mas também gera efeitos positivos ligados ao desenvolvimento do bebê.

2. Melhora a qualidade do sono

A qualidade do sono se trata de outro aspecto que pode ser impactado positivamente com a meditação. Muitas mulheres grávidas enfrentam dificuldades para dormir devido ao desconforto físico e às preocupações emocionais.

“Um sono de qualidade é essencial para a saúde. A prática de meditação antes de dormir pode ajudar a acalmar a mente e relaxar o corpo, promovendo um sono mais profundo e reparador”, explica Giuliano Milan.

3. Promove o bem-estar emocional

Além de reduzir o estresse, a meditação promove uma sensação geral de bem-estar. A prática diária é capaz de ajudar as gestantes a se sentirem mais conectadas com o corpo e com o bebê. “A meditação proporciona um momento de introspecção e conexão, permitindo que a mulher se concentre em sua respiração e nos movimentos do bebê. Isso cria um vínculo especial e fortalece a relação mãe-bebê desde a gestação”, complementa o especialista.

4. Prepara a gestante para o parto

Técnicas de meditação e mindfulness são frequentemente utilizadas em cursos preparatórios para auxiliar a gestante a enfrentar o trabalho de parto com mais tranquilidade e confiança. Segundo a ginecologista e obstetra Mariana Cocuzza, mulheres que praticam meditação regularmente relatam sentir-se mais preparadas e confiantes na hora do parto. “A meditação pode ser uma ferramenta poderosa durante o parto, auxiliando na gestão da dor e na manutenção da calma”, conclui a profissional.