FRUTAS

A planta ideal para cultivar em casa que oferece frutas frescos o ano todo

Técnicas de adubação que promovem crescimento vigoroso e frutos de qualidade

A ciriguela é uma excelente opção para quem deseja cultivar frutas em casa e ter uma produção contínua ao longo do ano. Essa árvore é muito resistente e adapta-se com facilidade a climas quentes e ensolarados, exigindo poucos cuidados para se manter saudável e produtiva. Por sua rusticidade, é indicada tanto para quintais urbanos quanto para pequenos pomares em áreas rurais. >

Além dos benefícios alimentares, a ciriguela também ajuda a embelezar o ambiente, com sua copa cheia de folhas verdes e frutos coloridos que atraem diversos polinizadores, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico no jardim. Assim, essa planta combina funcionalidade e estética, sendo uma ótima escolha para quem deseja um pomar prático e bonito.>