ENERGIA

Sua conta de luz pode cair 50% ao eliminar este vilão silencioso

Mudar um pequeno costume diário pode gerar uma grande diferença no fim do mês

Pagar a conta de luz pode ser desafiador para muitas famílias brasileiras. Dados de 2024 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) indicam que o gasto médio com energia por casa no Brasil varia entre R$ 100 e R$ 200, o que corresponde a cerca de 15% do salário mínimo. >