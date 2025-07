'MUDOU MINHA VIDA'

Como Gominho conheceu Preta Gil; famoso contou tudo após velório

Os dois se conheceram de forma inusitada e se tornaram unha e carne

Elis Freire

Publicado em 25 de julho de 2025 às 21:49

Gominho e Preta Gil Crédito: Reprodução

Um dos grandes amigos de Preta Gil, Gominho se despediu da cantora pela última vez nesta sexta-feira (25), durante velório e cerimônia de cremação no Rio de Janeiro. Como ele mesmo já destacou todos repetem o fato de que ele deixou tudo para cuidar da cantora. Mas, como os dois se conheceram? E como se tornaram unha e carne?>

Em entrevista à imprensa após o velório no Theatro Municipal, o influenciador e comunicador explicou um pouco de toda essa história. Ele relembrou o dia em que falou com a artista pessoalmente pela primeira vez. Isso mesmo! O primeiro contato entre os dois inusitadamente ocorreu pelo Twitter, lá 2010. No mesmo ano, Gominho foi para um show ver Preta e acabou em cima do palco com a filha de Gil.>

“Sempre sinto ela viva. Ela mudou a minha vida do nada. Conheci a Preta da forma mais louca do mundo. Estava no show dela dançando. Sabia quem era e amava pela ousadia, mas nunca tinha visto na minha vida. Ela me viu dançando e falou: ‘Viado, vem dançar no palco’. Assim que começou a nossa amizade”, lembrou.>

“Ela sempre me empurrando em tudo que podia para eu trabalhar. Se estou no Multishow desde 2015 é graças a ela. Preta criou um projeto para me colocar lá", contou ainda, exaltando a amiga. >