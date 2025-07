LUTO

Gominho admite alívio com morte de Preta Gil: 'Saiu um peso das costas'

Amigo disse que não é egoísta e não desejava ver a cantora sofrer

Fernanda Varela

Publicado em 21 de julho de 2025 às 23:54

Preta e Gominho Crédito: Reprodução

Um dos melhores amigos de Preta Gil, o influenciador Gominho usou suas redes sociais para falar sobre o seu processo de luto. Em uma mensagem franca, ele admitiu que a partida da cantora foi um alívio. A filha de Gilberto Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal, com o qual teve que lidar por mais de dois anos.>

"Gente, eu tô bem. Triste, mas bem, porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais. Já venho chorando bastante desde então, lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava", iniciou ele, que chegou a largar o emprego para apoiar a amiga durante a doença. >

"Pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou", finalizou.>

Gominho aproveitou ainda para dizer que está buscando um novo lugar para morar. "Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara! [...] Marquei visita quinta num apartamento no centro! Veremos…", escreveu ele. Julgado por seguir a vida "rápido demais", ele foi direto: "A vida não dá trégua".>

Gominho largou emprego para cuidar de Preta>

Em 2023, pouco depois de receber o diagnóstico de câncer, Preta Gil contou com um grande apoiador: Gominho. O apresentador tomou uma decisão definitiva, largou o emprego e o apartamento alugado em Salvador para cuidar da amiga. Na época, ele não pediu autorização à cantora, apenas comunicou: "Estou indo morar com você".>

"Quando ela me deu a notícia, na hora fui visitá-la. Quando cheguei, me deparei com o cenário do ex-marido. Senti que estava rolando alguma coisa estranha, para além do abandono que ele estava fazendo, extremamente negligente com ela. Depois, descobrimos a traição", contou ele ao jornal O Globo. A mudança aconteceu no início de 2023. Desde então, Gominho seguiu ao lado da amiga. Os dois só se separaram fisicamente quando a artista precisou ir para os Estados Unidos, quando iniciou um tratamento. Gominho foi vê-la, mas manteve sua morada no Rio de Janeiro, no apartamento de Preta.>

Segundo ele, a repercussão da atitude o surpreendeu. “Se eu fosse um trabalhador brasileiro, talvez não tivesse abandonado o emprego. Mas sou um comunicador, tenho muitos contatos, não seria difícil arrumar outro. Acho louco isso de as pessoas ficarem chocadas. Entendo que emprego é tudo para muita gente, vivemos num país difícil, mas fiquei muito reflexivo em relação à importância que as pessoas dão às coisas materiais. Só larguei um emprego e um apartamento alugado para estar com minha amiga, que, isso sim, é tudo.”>

A amizade entre os dois começou nos anos 2010, quando Gominho foi a um show de Preta no Circo Voador. “Eu conhecia, sabia que era cantora pela capa do CD pelada, o ‘Pret-à-Porter’. Na época, falei: ‘Meu Deus, que mulher icônica’. Ela me viu dançando e chamou: ‘Vem dançar no palco’. Depois: ‘Menino, volta semana que vem, vou te dar ingresso’. Aí me seguiu nas redes”, lembrou.>