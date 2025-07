LUTO

FOTOS: Veja os últimos registros de Preta Gil antes da morte

Imagens mostram momentos de alegria com amigos e carinho durante o tratamento

As últimas fotos de Preta Gil em vida revelam o carinho que a cercava nos dias finais do tratamento contra o câncer. Mesmo diante de um quadro delicado, a cantora seguia cercada por amor e mantinha a leveza que sempre marcou sua personalidade.>

As últimas fotos de Preta Gil

As fotos foram registradas em Nova York e Washington, onde ela se dividia para fazer o tratamento experimental contra o câncer no intestino. >

O clima descontraído contrasta com a gravidade do momento. Nos bastidores, já se sabia que Preta enfrentava complicações e tentava organizar o retorno ao Brasil, que acabou não acontecendo. Ela morreu no domingo (20), aos 50 anos, na data que voltaria para o país onde nasceu.>