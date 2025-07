ABRIU O JOGO

Andressa Urach revela detalhes da relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Bem gostoso'

Influenciadora falou como foi o encontro íntimo com o craque português

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de julho de 2025 às 10:30

Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' Crédito: Reprodução

Andressa Urach revelou detalhes sobre a suposta relação sexual com Cristiano Ronaldo. Durante entrevista ao programa "De Frente Com Blogueirinha", na noite da última segunda-feira (21), a influenciadora abriu o jogo sobre o encontro íntimo com o astro português, e assegurou que "não foi fake news".>

"Ele é o melhor do mundo, bebê. Mas ele está casado, né? Vai arrumar problema pra mim agora depois de tanto anos. Deixa pra lá. Foi real", iniciou. "Está tudo bem. Ele sabe que é verdade e eu também. Então tudo certo. Tu acha que eu ia enfrentar o Cristiano Ronaldo sem provas, vida? Mamãe trabalha com provas".>

Segundo a criadora de conteúdo adulto, o encontro aconteceu em 2013. Na época, Andressa divulgou supostos prints de conversas com Cristiano. Ela afirmou que expôs a relação porque o jogador, que hoje atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, não quis tirar foto com ela. O português negou o envolvimento. >

Ao ser questionada sobre como foi a relação, Urach deu alguns detalhes. "Foi bom, foi um momento, ele é o melhor do mundo. Todo mundo sabe que a gente brigou depois, mas isso já passou, é passado. (A relação) durou algumas horas. Teve porta dos fundos. Dei bem gostoso".>

Em seguida, ela disse como conheceu o craque português. "Um jogador da seleção tinha pagado um programa pra mim de R$ 7 mil e eu estava na Rússia. Nós estávamos na mesa e eu comentei com o amigo dele [Cristiano]: 'Nossa, ele é meu sonho de consumo'. E aí, o amigo dele que estava na mesa, que jogava com ele, me indicou".>