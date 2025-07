TERCEIRA IDADE

Descubra como melhorar o sono na velhice com hábitos simples e naturais

Saiba o que mudar na sua rotina para dormir profundamente sem precisar de remédios

Com o tempo, o sono muda e as noites tranquilas parecem mais raras. Acordar de madrugada, demorar a pegar no sono e levantar cansado se tornam rotina. Mas um segredo natural pode mudar tudo. >