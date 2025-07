CELEBRAÇÃO

Familiares anunciam velório de Preta Gil aberto ao público no Rio

Cerimônia será realizada nesta sexta-feira (25), no tradicional Theatro Municipal

Familiares de Preta Gil anunciaram através do perfil oficial da cantora informações detalhadas sobre o velório. A cerimônia será realizada nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Aberto ao público, a despedida acontecerá das 9h às 13h, em celebração da vida, arte e legado da cantora, mãe e empresária carioca. >