O vilarejo no Brasil que se tornou o 'novo Caribe' para turistas do mundo todo

Descubra por que este destino do Nordeste está mudando a forma de viajar pelo Brasil

Agência Correio

Publicado em 20 de julho de 2025 às 12:35

Conheça o segredo do litoral potiguar que está conquistando corações de viajantes Crédito: Freepik

São Miguel do Gostoso, paraíso no Rio Grande do Norte, cativa turistas e supera destinos caribenhos. A beleza intocada e o ritmo calmo oferecem experiência autêntica, cada vez mais buscada por quem procura paz e originalidade. >

O pequeno município do litoral nordestino, conhecido como o lugar onde o sol nasce primeiro no Brasil, atrai visitantes com seu cenário exuberante e peculiaridades únicas. Turistas brasileiros e estrangeiros colocam este local à frente de praias mais tradicionais, segundo o portal O antagonista.>

Portanto, se você busca uma alternativa aos destinos convencionais e deseja viver uma aventura genuína, São Miguel do Gostoso apresenta-se como a escolha perfeita. Sua localização estratégica garante os primeiros raios de sol ao amanhecer.>

Onde o sol toca primeiro no Brasil

São Miguel do Gostoso se destaca por ser um dos primeiros pontos do território brasileiro a receber os raios solares, um fenômeno marcante. Essa característica virou um diferencial da cidade, encantando visitantes logo nas primeiras horas do dia. >

A cidade oferece natureza intocada, um ritmo de vida tranquilo e paisagens que não sofreram grandes intervenções de empreendimentos. Isso resulta em uma experiência turística autêntica, algo raro nas rotas de viagem mais populares atualmente. >

Ventania que vira esporte e impulsiona

Se o vento incomoda alguns, em Gostoso ele é celebrado. Rajadas constantes e bem distribuídas ao ano transformaram a cidade em um ponto-chave para kitesurf e windsurf no Brasil. Esportistas, desde iniciantes a atletas profissionais, encontram as condições ideais.>

Entre setembro e março, as condições climáticas são perfeitas para esportes de vela. Praias largas e o mar calmo, com poucas interferências urbanas, funcionam como uma verdadeira pista para quem adora desafiar o vento. Além disso, a movimentação de turistas fortalece a economia local.>

Hospitalidade que encanta e a culinária

Parte do encanto de São Miguel do Gostoso reside em sua cultura simples e na hospitalidade lendária. O nome "Gostoso" vem de um morador popular dos anos 1950, famoso por seu jeito acolhedor. Essa fama de hospitalidade mantém-se, sendo um diferencial notável.>

Festas religiosas, celebrações populares e a produção artesanal de redes, rendas e lembranças preservam as raízes culturais do município. Passear pela cidade é uma viagem no tempo, onde moradores contam histórias, proporcionando ao turista um senso de pertencimento.>