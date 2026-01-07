STREAMING

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Produção mostra bastidores da quinta temporada e reúne depoimentos dos criadores e do elenco

Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00

A Netflix anunciou uma novidade para os fãs de Stranger Things após a exibição do último episódio da série, que chegou ao catálogo no dia 31 de dezembro de 2025. O serviço confirmou o lançamento de um documentário inédito sobre a produção da quinta e última temporada.

Intitulado Uma Última Aventura: Os Bastidores de Stranger Things 5, o especial estreia no dia 12 de janeiro e promete mostrar os momentos finais da jornada da série, que se tornou um dos maiores fenômenos da plataforma. O anúncio foi feito com a divulgação de um trailer nas redes oficiais da Netflix.

O documentário traz depoimentos dos criadores da série, os irmãos Ross Duffer e Matt Duffer, que comentam o processo de despedida dos personagens. Um deles relata a dificuldade de escrever as falas finais da história, encerrando um ciclo iniciado em 2016.

Além da visão dos idealizadores, o especial mostra cenas emocionantes dos bastidores, incluindo reações do elenco durante a leitura dos roteiros. Momentos com Millie Bobby Brown e Noah Schnapp aparecem no trailer, revelando a carga emocional envolvida no encerramento da produção.

O episódio final da série, intitulado O Mundo “Direito”, tem mais de duas horas de duração e foi disponibilizado pela Netflix na véspera do Ano Novo. A quinta temporada foi lançada em duas partes, a primeira com quatro episódios em 26 de novembro, seguida por outros três liberados no Natal.