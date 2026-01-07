Acesse sua conta
Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Produção mostra bastidores da quinta temporada e reúne depoimentos dos criadores e do elenco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16:00

Descubra quem morre no capítulo final de Stranger Things
Descubra quem morre no capítulo final de Stranger Things Crédito: Reprodução

A Netflix anunciou uma novidade para os fãs de Stranger Things após a exibição do último episódio da série, que chegou ao catálogo no dia 31 de dezembro de 2025. O serviço confirmou o lançamento de um documentário inédito sobre a produção da quinta e última temporada.

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILERS

Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILER por Reprodução
Eleven impede a fusão entre o Abismo e o mundo real e derrota Vecna no confronto final por Reprodução
O destino de Eleven fica em aberto: para alguns, ela morre; por Reprodução
Para outros, está viva e escondida pelo mundo por Reprodução
Henry escolhe se unir ao Devorador de Mentes e se torna a maior ameaça da série. Ele é definitivamente morto quando Joyce decapita o monstro após a batalha final. por Reprodução
Mike, Will, Dustin, Lucas e Max aparecem jogando D&D por Reprodução
Mike segue carreira como escritor, transformando suas histórias em profissão. Ele também é quem mantém viva a esperança de que Eleven sobreviveu por Reprodução
Will deixa Hawkins, encontra aceitação e inicia uma nova fase de sua vida. A série o mostra vivendo sua verdade ao conhecer um garoto por Reprodução
Dustin se destaca academicamente e entra em uma grande universidade. Ele mantém sua amizade com Steve e honra o legado de Eddie por Reprodução
Lucas e Max permanecem juntos após sobreviverem ao caos de Hawkins. O relacionamento dos dois amadurece e se fortalece no final da série por Reprodução
Joyce e Hopper finalmente encontram paz depois de anos de luta. Ele pede Joyce em casamento, e os dois decidem recomeçar longe de Hawkins por Reprodução
Jonathan segue carreira no cinema em Nova York, enquanto Nancy continua trabalhando como jornalista. Os dois não retomam o relacionamento por Reprodução
Steve permanece em Hawkins e se torna treinador de um time infantil de beisebol. Ele assume o papel de mentor da nova geração por Reprodução
Robin segue a vida acadêmica e passa a estudar em Massachusetts. A distância não apaga sua conexão com os amigos. por Reprodução
Kali se recusa a entregar Eleven aos militares. Ela morre após ser baleada por Reprodução
Holly lidera as crianças presas na mente de Henry. No final, ela forma um novo grupo de D&D, reiniciando o ciclo da série por Reprodução
Erica, Sr. Clarke e Murray obrevivem aos eventos do Mundo Invertido. Erica aparece ajudando Dustin na formatura por Reprodução
A Dra. Kay tenta capturar Eleven após a derrota de Vecna. Com o desaparecimento da garota, os militares abandonam Hawkins por Reprodução
1 de 18
Como é o final de cada personagem em Stranger Things? CONTÉM SPOILER por Reprodução

Intitulado Uma Última Aventura: Os Bastidores de Stranger Things 5, o especial estreia no dia 12 de janeiro e promete mostrar os momentos finais da jornada da série, que se tornou um dos maiores fenômenos da plataforma. O anúncio foi feito com a divulgação de um trailer nas redes oficiais da Netflix.

O documentário traz depoimentos dos criadores da série, os irmãos Ross Duffer e Matt Duffer, que comentam o processo de despedida dos personagens. Um deles relata a dificuldade de escrever as falas finais da história, encerrando um ciclo iniciado em 2016.

Além da visão dos idealizadores, o especial mostra cenas emocionantes dos bastidores, incluindo reações do elenco durante a leitura dos roteiros. Momentos com Millie Bobby Brown e Noah Schnapp aparecem no trailer, revelando a carga emocional envolvida no encerramento da produção.

O episódio final da série, intitulado O Mundo “Direito”, tem mais de duas horas de duração e foi disponibilizado pela Netflix na véspera do Ano Novo. A quinta temporada foi lançada em duas partes, a primeira com quatro episódios em 26 de novembro, seguida por outros três liberados no Natal.

A temporada final acompanhou os personagens em uma batalha decisiva contra Vecna, com confrontos no Mundo Invertido e no mundo real, além de revelações importantes sobre personagens centrais da trama. O desfecho marcou o encerramento definitivo da história que conquistou audiência global ao longo de quase uma década.

Tags:

Stranger Things

