Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (28 de fevereiro), uma conversa tem o poder de mudar o rumo do seu dia e reorganizar o que parecia fora de lugar

Entre compromissos e expectativas, o momento pede responsabilidade nas palavras, clareza nas promessas e maturidade nas respostas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia de hoje, dia 28 de fevereiro, destaca o impacto da comunicação. Uma frase mal colocada pode gerar ruído, mas uma conversa honesta tem força para alinhar caminhos e restaurar confiança. Compromissos precisam ser cumpridos, expectativas devem ser ajustadas e pequenos detalhes merecem atenção. O que você diz e como você diz fará toda a diferença. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Cor e número da sorte de hoje (27 de fevereiro): estabilidade nos estudos, ajustes financeiros e mais consciência nas decisões

Imagem - O dinheiro volta a fluir: 3 signos encerram um ciclo de escassez financeira a partir de hoje (27 de fevereiro)

O dinheiro volta a fluir: 3 signos encerram um ciclo de escassez financeira a partir de hoje (27 de fevereiro)

Imagem - Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

Áries: Hoje é fundamental acompanhar suas tarefas de perto. Anote compromissos, revise prazos e evite confiar apenas na memória. Cumprir o que foi prometido fortalece sua reputação. Dica cósmica: Organização protege sua credibilidade.

Touro: Emoções influenciam suas reações mais do que você imagina. Ajuste expectativas e aceite que nem tudo sairá exatamente como planejado. Flexibilidade traz leveza aos relacionamentos. Dica cósmica: Menos rigidez, mais equilíbrio.

Gêmeos: Comunicação é o centro do seu dia. Adapte sua mensagem ao ambiente e às pessoas envolvidas. Saber ouvir será tão importante quanto saber falar. Dica cósmica: Conectar-se é mais eficaz do que convencer.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Ritmo equilibrado é essencial. Faça pausas estratégicas para manter produtividade e evitar desgaste. Cuidar da sua energia é parte do sucesso. Dica cósmica: Descansar também é avançar.

Leão: Sua integridade será observada. Honre compromissos, inclusive aqueles que fez consigo mesmo. Constância constrói respeito e fortalece sua imagem. Dica cósmica: Coerência gera reconhecimento verdadeiro.

Virgem: Pequenos imprevistos não precisam virar grandes dramas. Controle emocional será seu diferencial diante de atrasos ou mudanças de rota. Dica cósmica: Serenidade mantém tudo nos trilhos.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Antes de prometer algo, confirme se poderá cumprir. Assumir responsabilidades realistas evita estresse e preserva sua reputação. Dica cósmica: Compromisso consciente é compromisso seguro.

Escorpião: Clareza nas expectativas transforma relações. Não deixe suposições no ar. Pergunte, confirme e alinhe antes de agir. Dica cósmica: Transparência evita conflitos silenciosos.

Sagitário: Atenção aos detalhes administrativos. Documentos, e-mails e acordos precisam de revisão cuidadosa. Pequenas falhas podem gerar retrabalho. Dica cósmica: O detalhe sustenta o grande plano.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Capricórnio: Flexibilidade será necessária. Nem tudo exige controle absoluto. Identifique o que realmente importa e alivie o restante. Dica cósmica: Adaptar-se também é estratégia.

Aquário: Encerrar o dia com planejamento fará diferença. Organize pendências e prepare os próximos passos. Estrutura mental traz clareza. Dica cósmica: Planejar hoje reduz pressão amanhã.

Peixes: Reserve um momento para refletir sobre o que foi feito. Reconhecer seus próprios avanços fortalece sua autoconfiança. Dica cósmica: Valorize cada progresso, mesmo os discretos.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O momento da verdade chegou: Áries, Câncer, Escorpião e Aquário recebem uma orientação importante do Universo hoje (28 de fevereiro)

O momento da verdade chegou: Áries, Câncer, Escorpião e Aquário recebem uma orientação importante do Universo hoje (28 de fevereiro)
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)

Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)
Imagem - Breno é escolhido na dinâmica do Exilado e vai morar fora da casa no BBB 26

Breno é escolhido na dinâmica do Exilado e vai morar fora da casa no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro
01

Entenda doença que fez Ivete Sangalo 'apagar' e cair no banheiro

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
02

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)
03

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

Imagem - Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros
04

Scheila Carvalho rebate críticas por mãe trabalhar aos 84 anos após perder carrinho de churros