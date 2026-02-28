Hoje (28 de fevereiro), uma conversa tem o poder de mudar o rumo do seu dia e reorganizar o que parecia fora de lugar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 03:00
A energia de hoje, dia 28 de fevereiro, destaca o impacto da comunicação. Uma frase mal colocada pode gerar ruído, mas uma conversa honesta tem força para alinhar caminhos e restaurar confiança. Compromissos precisam ser cumpridos, expectativas devem ser ajustadas e pequenos detalhes merecem atenção. O que você diz e como você diz fará toda a diferença. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje é fundamental acompanhar suas tarefas de perto. Anote compromissos, revise prazos e evite confiar apenas na memória. Cumprir o que foi prometido fortalece sua reputação. Dica cósmica: Organização protege sua credibilidade.
Touro: Emoções influenciam suas reações mais do que você imagina. Ajuste expectativas e aceite que nem tudo sairá exatamente como planejado. Flexibilidade traz leveza aos relacionamentos. Dica cósmica: Menos rigidez, mais equilíbrio.
Gêmeos: Comunicação é o centro do seu dia. Adapte sua mensagem ao ambiente e às pessoas envolvidas. Saber ouvir será tão importante quanto saber falar. Dica cósmica: Conectar-se é mais eficaz do que convencer.
Câncer: Ritmo equilibrado é essencial. Faça pausas estratégicas para manter produtividade e evitar desgaste. Cuidar da sua energia é parte do sucesso. Dica cósmica: Descansar também é avançar.
Leão: Sua integridade será observada. Honre compromissos, inclusive aqueles que fez consigo mesmo. Constância constrói respeito e fortalece sua imagem. Dica cósmica: Coerência gera reconhecimento verdadeiro.
Virgem: Pequenos imprevistos não precisam virar grandes dramas. Controle emocional será seu diferencial diante de atrasos ou mudanças de rota. Dica cósmica: Serenidade mantém tudo nos trilhos.
Libra: Antes de prometer algo, confirme se poderá cumprir. Assumir responsabilidades realistas evita estresse e preserva sua reputação. Dica cósmica: Compromisso consciente é compromisso seguro.
Escorpião: Clareza nas expectativas transforma relações. Não deixe suposições no ar. Pergunte, confirme e alinhe antes de agir. Dica cósmica: Transparência evita conflitos silenciosos.
Sagitário: Atenção aos detalhes administrativos. Documentos, e-mails e acordos precisam de revisão cuidadosa. Pequenas falhas podem gerar retrabalho. Dica cósmica: O detalhe sustenta o grande plano.
Capricórnio: Flexibilidade será necessária. Nem tudo exige controle absoluto. Identifique o que realmente importa e alivie o restante. Dica cósmica: Adaptar-se também é estratégia.
Aquário: Encerrar o dia com planejamento fará diferença. Organize pendências e prepare os próximos passos. Estrutura mental traz clareza. Dica cósmica: Planejar hoje reduz pressão amanhã.
Peixes: Reserve um momento para refletir sobre o que foi feito. Reconhecer seus próprios avanços fortalece sua autoconfiança. Dica cósmica: Valorize cada progresso, mesmo os discretos.