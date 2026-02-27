ALERTA

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Principais alvos eram idosos

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:34

Mais de 80 pessoas foram vítimas de um esquema criminoso em oficinas mecânicas no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o prejuízo ultrapassa R$ 600 mil. Os principais alvos eram idosos, atraídos para serviços simples, como a troca de pneus, e surpreendidos com cobranças abusivas e ameaças.

As investigações foram conduzidas pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Ordem Tributária e Fraudes (Corf), que identificou a atuação de uma quadrilha especializada em fraudar clientes dentro das oficinas.

De acordo com a polícia, as vítimas procuravam o estabelecimento para um reparo básico, mas eram induzidas a autorizar consertos desnecessários. Após o primeiro serviço, surgiam supostos “novos defeitos”, fazendo com que os orçamentos saltassem para valores entre R$ 15 mil e R$ 20 mil.

Quando questionavam as cobranças, os clientes eram pressionados, coagidos e, em alguns casos, ameaçados. O esquema, segundo a investigação, era marcado por fraude e intimidação, com foco em pessoas idosas, consideradas mais vulneráveis.

A Operação Rota Scan III foi deflagrada nessa quarta-feira (25) e resultou na prisão de cinco suspeitos, incluindo o apontado como líder do grupo. Ele morava no Lago Norte, área nobre de Brasília.

Ainda conforme a polícia, o aluguel da mansão onde o suspeito vivia custava cerca de R$ 20 mil por mês e era pago com recursos obtidos a partir dos golpes aplicados nas vítimas.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás.

As investigações apontam que os suspeitos já haviam sido alvo de operações anteriores e condenações por crimes semelhantes. Para continuar atuando, o grupo alterava contratos sociais e transferia empresas para nomes de “laranjas”, dificultando a responsabilização direta e mantendo o esquema ativo no setor de oficinas e venda de pneus.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outras possíveis vítimas e apurar a extensão do esquema.