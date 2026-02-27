FAZENDO HISTÓRIA

Nordestina e médica: saiba quem é Cláudia Cacho, primeira mulher indicada ao generalato no Brasil

Oficial tem quase 30 anos de carreira na área militar

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:43

Crédito: Divulgação

Pernambucana do Recife, médica pediatra e com quase 30 anos de carreira na área de saúde militar, Cláudia Lima Gusmão Cacho pode se tornar a primeira mulher a alcançar o posto de general no Exército Brasileiro. A indicação ao generalato foi aprovada pelo Alto-Comando da Força e aguarda formalização por decreto do presidente Lula.

A possível promoção marca um feito inédito nos quase 400 anos de história do Exército, que passou a admitir mulheres em seus quadros permanentes apenas na década de 1990.

Cláudia ingressou na instituição em 30 de janeiro de 1996, inicialmente como oficial temporária no 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Goiânia. Dois anos depois, concluiu o Curso de Formação de Oficiais Médicos na Escola de Saúde do Exército, consolidando a carreira na área de saúde da Força.

Formada em Medicina pela Universidade de Pernambuco, realizou residência em Pediatria no Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Também possui pós-graduação em Administração Hospitalar e MBA em Gestão Estratégica de Saúde pela Fundação Getulio Vargas.

Ao longo da carreira, ocupou funções relevantes na estrutura de saúde do Exército. Foi chefe do Escalão de Saúde do Comando da 1ª Região Militar, subdiretora de Legislação e Perícias Médicas da Diretoria de Saúde e chefiou a Divisão de Perícias Médicas da Inspetoria de Saúde do Comando Militar do Nordeste.

Também comandou o Hospital de Guarnição de Natal e o Hospital Militar de Área de Campo Grande, unidades estratégicas da rede hospitalar militar. Mais recentemente, atuava como subdiretora técnica do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro.