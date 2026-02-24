MINERAÇÃO

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Projeto no interior do Tocantins promete gerar até 2 mil empregos e mudar perfil econômico de município histórico

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10:10

Monte do Carmo Crédito: Reprodução

Um investimento estimado em US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,4 bilhão - vai colocar Monte do Carmo, no interior do Tocantins, na rota da mineração de ouro. O projeto é conduzido pela Hochschild Mining e tem previsão de implantação para meados de 2026, segundo reportagem do portal G1.

A expectativa do governo estadual é de que o empreendimento gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos na região, impactando uma cidade que hoje tem cerca de 5,6 mil habitantes.

Em que fase está o projeto

Segundo a mineradora, o empreendimento está atualmente em fase de revisão de engenharia. Essa etapa envolve o detalhamento técnico da estrutura da mina e o refinamento do plano de implantação. O início das obras depende das definições internas de investimento da companhia.

No campo ambiental, o projeto já possui Licença de Instalação (LI), concedida pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A autorização permite o início das atividades previstas nessa fase do cronograma.

Além disso, o empreendimento conta com Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e com Autorização de Exploração Florestal (AEF), que viabiliza a supressão vegetal necessária para a implantação das estruturas, conforme a legislação ambiental vigente. De acordo com o Naturatins, todas as licenças estão válidas.

Impacto econômico esperado

O novo projeto deve alterar significativamente o perfil econômico de Monte do Carmo, hoje sustentado principalmente pela agropecuária e pelo setor público.

Com Produto Interno Bruto (PIB) estimado entre R$ 296 milhões e R$ 398 milhões e cerca de 893 empregos formais, a cidade pode ver sua base produtiva se diversificar com a entrada da mineração.

A remuneração média formal atual gira em torno de R$ 2,4 mil mensais, e a expectativa é que o empreendimento amplie a oferta de postos de trabalho e movimente a economia regional.

Ouro faz parte da história da cidade

A exploração mineral não é novidade no município. Monte do Carmo nasceu em 1741, inicialmente como Arraial de Nossa Senhora do Carmo, após a descoberta de minas de ouro na região. A fundação é atribuída ao bandeirante Manuel de Sousa Ferreira.