Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Carol Neves
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10:10
Um investimento estimado em US$ 250 milhões - cerca de R$ 1,4 bilhão - vai colocar Monte do Carmo, no interior do Tocantins, na rota da mineração de ouro. O projeto é conduzido pela Hochschild Mining e tem previsão de implantação para meados de 2026, segundo reportagem do portal G1.
A expectativa do governo estadual é de que o empreendimento gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos na região, impactando uma cidade que hoje tem cerca de 5,6 mil habitantes.
Em que fase está o projeto
Segundo a mineradora, o empreendimento está atualmente em fase de revisão de engenharia. Essa etapa envolve o detalhamento técnico da estrutura da mina e o refinamento do plano de implantação. O início das obras depende das definições internas de investimento da companhia.
No campo ambiental, o projeto já possui Licença de Instalação (LI), concedida pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A autorização permite o início das atividades previstas nessa fase do cronograma.
Além disso, o empreendimento conta com Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e com Autorização de Exploração Florestal (AEF), que viabiliza a supressão vegetal necessária para a implantação das estruturas, conforme a legislação ambiental vigente. De acordo com o Naturatins, todas as licenças estão válidas.
Impacto econômico esperado
O novo projeto deve alterar significativamente o perfil econômico de Monte do Carmo, hoje sustentado principalmente pela agropecuária e pelo setor público.
Com Produto Interno Bruto (PIB) estimado entre R$ 296 milhões e R$ 398 milhões e cerca de 893 empregos formais, a cidade pode ver sua base produtiva se diversificar com a entrada da mineração.
A remuneração média formal atual gira em torno de R$ 2,4 mil mensais, e a expectativa é que o empreendimento amplie a oferta de postos de trabalho e movimente a economia regional.
Ouro faz parte da história da cidade
A exploração mineral não é novidade no município. Monte do Carmo nasceu em 1741, inicialmente como Arraial de Nossa Senhora do Carmo, após a descoberta de minas de ouro na região. A fundação é atribuída ao bandeirante Manuel de Sousa Ferreira.
Hoje, com pouco mais de 5,6 mil moradores espalhados por cerca de 3,6 mil quilômetros quadrados - segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, a cidade pode voltar a ter sua trajetória ligada ao ouro.