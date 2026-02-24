Acesse sua conta
AO VIVO: 1ª turma do STF julga acusados de matar Marielle Franco

Vereadora carioca e seu motorista, Anderson Gomes, foram mortos em março de 2018

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 10:58

Marielle Franco foi morta em 2018
Marielle Franco foi morta em 2018 Crédito: Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou o julgamento da Ação Penal 2434 nesta terça-feira (24). O julgamento apura a responsabilidade dos acusados de planejar o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, mortos em março de 2018, no Rio de Janeiro.

O julgamento entra em uma nova fase no Supremo Tribunal Federal (STF), após as prisões e condenações dos ex-policiais militares Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos, e Élcio de Queiroz, que dirigia o veículo utilizado na execução.

A análise do caso começou na manhã desta terça-feira e terá uma nova sessão ainda hoje, às 14h. A continuidade do julgamento está prevista para quarta-feira (25), a partir das 9h.

