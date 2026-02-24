Acesse sua conta
Novo leilão do Detran abre lances para Honda Civic por R$ 16 mil e moto por R$ 400

Veículos apreendidos poderão ser visitados antes da disputa online

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:51

Carros e motos vão entrar em leilão on-line
Carros e motos vão entrar em leilão on-line Crédito: Divulgação/Detran-SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) promove, na primeira semana de março, um novo leilão de veículos apreendidos por infrações de trânsito. A disputa será realizada de forma virtual, mas os interessados poderão conferir os lotes presencialmente no pátio municipal de Campinas nos dias 2 e 3 de março, das 9h às 16h30.

Entre os destaques está a moto Dafra Smart 125, ano 2011, que aparece como o lote de menor valor, com lance inicial de R$ 400. Já o veículo mais caro disponível é uma Mercedes-Benz C63 AMG, ano 2013, com oferta mínima fixada em R$ 140 mil.

O leilão será dividido por categorias. Os veículos conservados destinados à circulação terão lances abertos no dia 4 de março, às 9h. Já os lotes classificados como sucata aproveitável ou sucata com motor inservível serão leiloados no dia 5 de março, também às 9h. A sucata destinada exclusivamente à reciclagem tem disputa prevista para 5 de novembro, às 9h.

Novo leilão do Detran tem Honda Civic e outros automóveis

Entre os automóveis com valores mais acessíveis está um Peugeot 206 Sensation, ano 2004, com lance inicial de R$ 700. Outros modelos chamam atenção pelo potencial de mercado, como uma BMW X1, ano 2019, com oferta mínima de R$ 40 mil, e um Honda Civic LXR, ano 2014, partindo de R$ 16 mil.

De acordo com o Detran-SP, a estimativa de valor de cada unidade considera os preços praticados no mercado e o estado de conservação do veículo. O lance mínimo corresponde ao valor inicial para participação na disputa. Acesse o link para entrar na plataforma do leilão.

Tags:

Leilão Carro Moto Detran

