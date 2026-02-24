INVESTIGAÇÃO

‘Jamais tiraria a própria vida’: mãe contesta versão de tenente-coronel sobre morte da esposa

Gisele Alves Santana, 32 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento

A mãe da policial militar Gisele Alves Santana, 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde vivia, no bairro do Brás, região central de São Paulo, afirmou em entrevista à TV Globo que não acredita na hipótese de suicídio.

“Jamais tiraria a própria vida. Ela tinha sonhos e planos. O sonho dela era viver e dar o melhor para a filha. Era muito amorosa. Só tinha amor e amava a vida, e todo dia minha filha dizia que sofria violência psicológica”, declarou.

A investigação da morte de Gisele mira Geraldo Leite Rosa Neto, 53, que é tenente-coronel da Polícia Militar e marido da vítima, que era soldado da corporação. Ele afirma que se suicidou, mas a versão é contestada por familiares que relataram um relacionamento abusivo com restrições impostas pelo oficial.

Segundo relato de parentes ao Fantástico, inclusive, a vítima teria comunicado ao tenente-coronel e à família iria pedir o divórcio, chegando a ligar para o pai pedindo que ele fosse buscá-la na residência do casal. "Pai, vem me buscar porque eu não aguento mais, não suporto mais essa pressão aqui", teria dito em ligação.

O pedido de separação não teria sido bem recebido pelo marido. Os familiares indicam que o tenente-coronel chegou a enviar um vídeo ameaçador para a soldado apontando uma arma para própria cabeça e ameaçando se matar. "Uma pressão psicológica: 'se você se separar de mim, eu vou te matar ou vou me matar logo em seguida'", contou um familiar, que preferiu não se identificar em entrevista ao Fantástico.

Os relatos não param por aí. Ainda segundo familiares, a filha de 7 anos de Gisele, que é de um relacionamento anterior, chegou a presenciar atos de violência psicológica de Geraldo e não queria voltar para a casa onde o problema acontecia. Todas as ações teriam sido registradas depois do casamento, quando a família percebeu uma mudança clara de comportamento do tenente-coronel em relação à vítima.

Proibições

A mãe da policial militar afirmou à polícia que a filha vivia um relacionamento marcado por conflitos constantes e comportamento abusivo por parte do marido. De acordo com ela, o oficial proibia o uso de batom, salto alto e perfume, além de exigir rigor no cumprimento de tarefas domésticas.

O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita e suicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, o oficial relatou ter encontrado a esposa caída no chão do imóvel, com uma arma em uma das mãos e intenso sangramento. Gisele foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas não resistiu.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que "diligências estão em andamento". Em nota, a pasta acrescentou: "A Polícia Civil esclarece que o caso foi inicialmente registrado como suicídio consumado no 8º DP (Brás). Posteriormente, foi incluída a natureza de morte suspeita para apurar as circunstâncias do óbito da vítima".