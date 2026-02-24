BBB 26

Juliano Floss sofre acidente de madrugada, passa mal e recebe atendimento médico no BBB 26: 'Precisou levar pontos'

Dançarino se segurou na mesa para não desmaiar

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:44

Juliano Floss chora após cortar o dedo Crédito: Reprodução

Juliano Floss passou mal após sofrer um acidente na madrugada desta terça-feira (24), no BBB 26, e teve que receber atendimento médico. O dançarino machucou o próprio dedo ao cortar um pedaço de rapadura e tentou fazer um curativo, mas acabou chamado no confessionário para verificar o ferimento e levou dois pontos.

O Camarote estava na cozinha com Milena e Ana Paula Renault. Após lavar a louça, ele pegou um pacote de rapadura que estava fechado e tentou abrir. Quando passou a faca na embalagem, a lâmina atravessou e cortou um de seus dedos. Ao ver o sangue, Juliano passou mal e se segurou na mesa para não desmaiar.

Ana Paula e Milena ajudaram o brother a estancar o ferimento com um curativo improvisado no banheiro. "Literalmente perdeu a cor", brincou a recreadora. "Já não tenho. Saiu muito sangue. A pia está entupida e ficou com uma poça de sangue", disse o dançarino. Ele ainda disse que "teria que levar pontos" por conta da profundidade do corte. "Nossa, foi bem fundo, tá? Está dando para ver o osso!", comentou Milena.

"Depois a gente vai jogar o antisséptico. Sangrou horrores, está parecendo corte no rosto, nunca vi sangrar tanto assim. Ele passou mal, a pressão abaixou. São muitas emoções aqui", disse Ana Paula.

Juliano então foi chamado no confessionário às pressas e acabou levando dois pontos. "Eles anestesiaram, foram super cuidadosos", contou. O namorado de Marina Sena também falou que tem estômago fraco para ferimentos, principalmente quando há bastante sangue, como era seu caso. "Se ela não estivesse aqui, eu ia desmaiar real. Me deu aquela tontura... sabe quando você sente que está caindo?", relatou.

Pouco depois, quando se preparavam para dormir, Ana Paula brincou: "Se estivesse dormindo, não perdia o dedo". Juliano, rindo, respondeu: "Eu vou começar a escutar mais você".