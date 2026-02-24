Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliano Floss sofre acidente de madrugada, passa mal e recebe atendimento médico no BBB 26: 'Precisou levar pontos'

Dançarino se segurou na mesa para não desmaiar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:44

Juliano Floss chora após cortar o dedo
Juliano Floss chora após cortar o dedo Crédito: Reprodução

Juliano Floss passou mal após sofrer um acidente na madrugada desta terça-feira (24), no BBB 26, e teve que receber atendimento médico. O dançarino machucou o próprio dedo ao cortar um pedaço de rapadura e tentou fazer um curativo, mas acabou chamado no confessionário para verificar o ferimento e levou dois pontos.

O Camarote estava na cozinha com Milena e Ana Paula Renault. Após lavar a louça, ele pegou um pacote de rapadura que estava fechado e tentou abrir. Quando passou a faca na embalagem, a lâmina atravessou e cortou um de seus dedos. Ao ver o sangue, Juliano passou mal e se segurou na mesa para não desmaiar.

Juliano Floss (BBB 26)

Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano Floss, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
1 de 14
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo

Ana Paula e Milena ajudaram o brother a estancar o ferimento com um curativo improvisado no banheiro. "Literalmente perdeu a cor", brincou a recreadora. "Já não tenho. Saiu muito sangue. A pia está entupida e ficou com uma poça de sangue", disse o dançarino. Ele ainda disse que "teria que levar pontos" por conta da profundidade do corte. "Nossa, foi bem fundo, tá? Está dando para ver o osso!", comentou Milena.

"Depois a gente vai jogar o antisséptico. Sangrou horrores, está parecendo corte no rosto, nunca vi sangrar tanto assim. Ele passou mal, a pressão abaixou. São muitas emoções aqui", disse Ana Paula.

Juliano então foi chamado no confessionário às pressas e acabou levando dois pontos. "Eles anestesiaram, foram super cuidadosos", contou. O namorado de Marina Sena também falou que tem estômago fraco para ferimentos, principalmente quando há bastante sangue, como era seu caso. "Se ela não estivesse aqui, eu ia desmaiar real. Me deu aquela tontura... sabe quando você sente que está caindo?", relatou.

Pouco depois, quando se preparavam para dormir, Ana Paula brincou: "Se estivesse dormindo, não perdia o dedo". Juliano, rindo, respondeu: "Eu vou começar a escutar mais você".

Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Esposa de Cowboy toma atitude após ataques contra a filha de 4 anos e ameaças de denúncia ao ICE

Esposa de Cowboy toma atitude após ataques contra a filha de 4 anos e ameaças de denúncia ao ICE

Imagem - Quem era Robert Carradine, ator de Lizzie McGuire que morreu aos 71 anos após luta contra o transtorno bipolar

Quem era Robert Carradine, ator de Lizzie McGuire que morreu aos 71 anos após luta contra o transtorno bipolar

Imagem - Sérgio Marone rebate críticas após se declarar ecossexual e diz que termo foi mal interpretado

Sérgio Marone rebate críticas após se declarar ecossexual e diz que termo foi mal interpretado

Tags:

Bbb Corte Reality Show bbb 26 Desmaio big Brother Brasil Dedo Bbb26

Mais recentes

Imagem - Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'

Alanis Guillen namora? Atriz de 'Três Graças' abre o jogo sobre 'sexualidade fluida'
Imagem - No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'

No BBB 26, Jordana surpreende ao revelar que Amado Batista já foi seu sogro: 'Andei de jatinho'
Imagem - Quando o Universo decide colaborar, hoje (24 de fevereiro) se torna um dia raro de abundância e sorte real para 4 signos

Quando o Universo decide colaborar, hoje (24 de fevereiro) se torna um dia raro de abundância e sorte real para 4 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final
01

Atacante que decepcionou no Vitória brilha e garante classificação de novo time para final

Imagem - Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF
02

Desembargador do Nordeste tem remuneração de R$ 384 mil e ganha oito vezes mais que ministros do STF

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
03

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - 'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada
04

'Amigo, companheiro e fiel': quem é o influenciador morto na frente da família na Calçada